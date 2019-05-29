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РИА Новости

В России с 2017 года отстранили от полетов 550 пилотов

Вчера, 12:50
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В России с 2017 года в результате прокурорских проверок от полетов отстранены 550 пилотов, аннулировано 160 летных свидетельств, сообщил в среду генпрокурор РФ Юрий Чайка.
"С 2017 года по результатам принятых прокурорами мер от выполнения полетов отстранено 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, аннулировано 160 летных свидетельств", - сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.
По его словам, в ходе надзорных проверок "вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения".
"По-прежнему остро стоит вопрос качества профессиональной подготовки пилотов", - добавил он.
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