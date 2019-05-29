Правовые основы функционирования единого рынка ЕАЭС будут совершенствовать

НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Лидеры стран ЕАЭС в совместном заявлении по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета отметили положительные эффекты функционирования объединения, отметив, что работа по совершенствованию правовой основы функционирования единого рынка в целом продолжится, говорится в тексте документа.
"Мы будем совершенствовать правовую основу функционирования единого рынка в целом, обеспечивать всестороннюю модернизацию национальных экономик и формирование гибких механизмов целевой поддержки экономического развития государств-членов ЕАЭС", - говорится в заявлении.
"Результаты интеграционного взаимодействия становятся все более осязаемыми для граждан: расширяются возможности трудоустройства и получения социальных гарантий, открывается доступ потребителя к более качественной продукции за счет внедрения передовых технических стандартов и требований", - отмечается в документе.
Также отмечается, что был сформирован масштабный единый рынок, который обеспечил возможности для стабильного развития национальных экономик в условиях сложной макроэкономической ситуации и глобальных вызовов. Отмечены и позитивные эффекты функционирования ЕАЭС: рост взаимной и внешней торговли, ВВП, промпроизводства, поставок.