Житель Пятигорска вербовал в экстремистскую организацию, раздавая листовки

ПЯТИГОРСК, 29 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего жителя Пятигорска, который вербовал прохожих на улице в экстремистскую организацию, раздавая листовки и выкрикивая лозунги, сообщает СУСК по Ставропольскому краю.
"По данным следствия, 23 декабря 2018 года подозреваемый на одной из улиц в городе Пятигорске выкрикивал лозунги, раздавал листовки и убеждал жителей города вступать в организацию, запрещенную на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации".
"Сейчас по уголовному делу следователь назначил комплекс судебных экспертиз, а также проводит иные следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств", - добавляется в сообщении.