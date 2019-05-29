Житель Пятигорска вербовал в экстремистскую организацию, раздавая листовки

"По данным следствия, 23 декабря 2018 года подозреваемый на одной из улиц в городе Пятигорске выкрикивал лозунги, раздавал листовки и убеждал жителей города вступать в организацию, запрещенную на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.