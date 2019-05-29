Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T12:31Z
https://ria.ru/20190529/1555060119.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155505/96/1555059678_142:362:3140:2048_1036x0_80_0_0_5212db7335deeca34aa163b764f23d70.jpg
РИА Новости

Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов

Вчера, 12:31
724
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации РФ. 29 мая 2019
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации РФ. 29 мая 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации РФ. 29 мая 2019
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов, - управление ими пока только выстраивается.
"Я бы сейчас не драматизировал все-таки ситуацию. Сейчас идет только начало работы по этим проектам. Сейчас еще пока идет период выстраивания управления этими проектами", - сказал он в Совете Федерации, отвечая на замечание одного из сенаторов, который назвал "тревожной" ситуацию с исполнением нацпроектов, в том числе на уровне регионов.
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин на стенде МИА Россия сегодня
27 мая, 22:38
Фурсин: популяризация предпринимательства — важная задача нацпроекта по МСП
"На следующем шаге у нас более острый вопрос будет - об эффективности и результативности тех мер, которые запланированы", - отметил Кудрин.
Счетная палата в докладе 20 мая указывала, что бюджетное финансирование нацпроекта по производительности труда и поддержке занятости не было начато в первом квартале, а кассовое исполнение расходов по остальным нацпроектам было существенно ниже среднего уровня расходов бюджета РФ.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению Промышленность
21 мая, 16:58
Дюмин: нацпроекты помогут решить задачи диверсификации и импортозамещения
По словам Кудрина, по состоянию на 1 мая расходы на реализацию национальных проектов и комплексного плана развития магистральной инфраструктуры РФ были исполнены в сумме 411 миллиардов рублей, или 24% показателя сводной бюджетной росписи этого года. "Это в два примерно раза больше, чем было на 1 апреля. За месяц что-то серьезное изменилось, и темп все-таки наращивается", - отметил глава Счетной палаты.
"Тем не менее, пока исполнение по национальным проектам находится ниже на 6%, чем в среднем общее исполнение расходов по бюджету, которое сегодня достигло 30%", - констатировал он. По информации Кудрина, пока не началась реализация 16 из 75 федеральных проектов в рамках нацпроектов. Менее чем на 15% исполнены национальные проекты по безопасным и качественным дорогам, цифровой экономике, производительности труда и поддержке занятости, образованию.
Симуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
23 мая, 16:40
В Волгограде началось строительство онкоцентра в рамках нацпроекта
020057
Совет Федерации РФАлексей КудринЭкономика
Рекомендуем
В РАН назвали стоимость разработки станции "Венера-Д"
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования Школа 21. 30 мая 2019
Греф попросил создать площадку для внедрения искусственного интеллекта
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 29 мая 2019
Национальная система управления данными заработает в 2022 году
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Нулевая отметка нефтепрвода Дружба в Татарстане
"Транснефть" поспорила с Силуановым из-за слов о "косяке" с грязной нефтью
СФ одобрил закон о нулевом НДС для внутренних авиаперевозок в обход Москвы
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
На МАКС-2019 иностранным делегациям впервые покажут истребители Су-57
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Чайка заявил об успехах в борьбе с коррупцией в России
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
В Кремле оценили макроэкономическую ситуацию в России
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
Песков заявил, что электоральный рейтинг Путина растет
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Выплаты по госдолгу Украины составят почти 40% бюджета, заявили в Раде
Новый пассажирский терминал B аэропорта Шереметьево
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Нулевая отметка нефтепрвода Дружба в Татарстане
В "Транснефти" ответили на слова Силуанова о "косяках" компании
Минфин отказался платить за "косяки" "Транснефти" с грязной нефтью
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий
В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:50ГД поддержала проект, сокращающий стаж для получения российского паспорта
16:48США готовы ввести санкции против европейского механизма расчетов с Ираном
16:46В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель
16:44Россия внесет большой вклад в развитие мира и "покоя ума" - Далай-лама
16:43Трамп пообещал объявить "кардинальные меры" на границе с Мексикой
16:43Временный канцлер Австрии Бирляйн назвала вице-канцлера и главу МИД
16:42Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе объяснил мотивы своих действий
16:40В Индии привели к присяге новое правительство во главе с Моди
16:40Ученые из МФТИ превратили кинескоп телевизора в "вечную" лампочку
16:40Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам
16:39СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин рассказал, кто станет "властелином мира"
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
Лента новостейМолния