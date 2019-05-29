МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов, - управление ими пока только выстраивается.

"Я бы сейчас не драматизировал все-таки ситуацию. Сейчас идет только начало работы по этим проектам. Сейчас еще пока идет период выстраивания управления этими проектами", - сказал он в Совете Федерации, отвечая на замечание одного из сенаторов, который назвал "тревожной" ситуацию с исполнением нацпроектов, в том числе на уровне регионов.

"На следующем шаге у нас более острый вопрос будет - об эффективности и результативности тех мер, которые запланированы", - отметил Кудрин.

Счетная палата в докладе 20 мая указывала, что бюджетное финансирование нацпроекта по производительности труда и поддержке занятости не было начато в первом квартале, а кассовое исполнение расходов по остальным нацпроектам было существенно ниже среднего уровня расходов бюджета РФ.

По словам Кудрина, по состоянию на 1 мая расходы на реализацию национальных проектов и комплексного плана развития магистральной инфраструктуры РФ были исполнены в сумме 411 миллиардов рублей, или 24% показателя сводной бюджетной росписи этого года. "Это в два примерно раза больше, чем было на 1 апреля. За месяц что-то серьезное изменилось, и темп все-таки наращивается", - отметил глава Счетной палаты.