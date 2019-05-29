Богомолов заявил, что не планирует "революций" в Театре на Малой Бронной

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов в среду поблагодарил департамент культуры Москвы за честь возглавить Театр на Малой Бронной и заявил труппе, что никаких революций не планирует.

Ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.

"Никто в театре не должен опасаться, никаких революций. Будут только эволюции", – сказал Богомолов на сборе труппы.

Режиссер рассказал собравшимся, в каких театрах он ранее работал и какими направлениями занимался: психологическим, современным и экспериментальным театром, который, по его мнению, не должен становиться главным.

"Я делю театр только на хороший и нехороший, на профессиональный и непрофессиональный. Мы будем с вами работать, и я уверен, что мы можем достигнуть успеха с такой прекрасной труппой и замечательными мастерами. Театр должен иметь успех", - подчеркнул Богомолов.

Он отметил, что очень благодарен своим учителям, к которым относит Гончарова и Табакова – эти режиссеры строили успешный театр, где главным считали артиста. "Я буду следовать их заветам и строить именно такой театр", - сказал Богомолов.

Режиссер заявил, что вначале будет, прежде всего, заниматься действующей труппой, артистами, которых он хочет сделать счастливыми. Приглашать новых на первом этапе не планируется. "Я хочу, чтобы вы все ощутили такое воодушевление, как и я. Я хочу пригласить вас в новое, увлекательное путешествие, и я говорю вам, что я вас всех люблю", - подчеркнул Богомолов.