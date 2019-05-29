В ОП заявили о готовности поддержать проекты РПЦ по защите прав верующих

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Общественная палата РФ готова поддержать проекты и предложения Русской православной церкви по защите прав верующих на Украине, заявил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

Приветственное слово Фадеева участникам конференции "Нарушение прав верующих на Украине" в Москве зачитал председатель комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин.

В приветственном слове Фадеев обратился к главе Отдела внешних церковных связей МП митрополиту Волоколамскому Илариону, который является модератором конференции. Там говорится, что по вопросу о нарушении прав верующих на Украине ОП предприняла целый ряд инициатив. "Общественная палата всегда готова поддержать инициируемые вами проекты и предложения", - говорится в сообщении Фадеева.

Он напомнил, что ОП РФ в своей деятельности "всегда уделяла большое внимание положению прав верующих на Украине" и в первую очередь Украинской православной церкви, "которая является самой большой религиозной общиной в стране", подвергается дискриминации, "испытывает беспрецедентные нарушения фундаментальных прав и свобод, гарантируемых национальной конституцией и международными обязательствами, принятыми на себя Украиной".