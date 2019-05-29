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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В ОП заявили о готовности поддержать проекты РПЦ по защите прав верующих

Вчера, 12:19
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Общественная палата РФ готова поддержать проекты и предложения Русской православной церкви по защите прав верующих на Украине, заявил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.
Приветственное слово Фадеева участникам конференции "Нарушение прав верующих на Украине" в Москве зачитал председатель комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин.
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В приветственном слове Фадеев обратился к главе Отдела внешних церковных связей МП митрополиту Волоколамскому Илариону, который является модератором конференции. Там говорится, что по вопросу о нарушении прав верующих на Украине ОП предприняла целый ряд инициатив. "Общественная палата всегда готова поддержать инициируемые вами проекты и предложения", - говорится в сообщении Фадеева.
Он напомнил, что ОП РФ в своей деятельности "всегда уделяла большое внимание положению прав верующих на Украине" и в первую очередь Украинской православной церкви, "которая является самой большой религиозной общиной в стране", подвергается дискриминации, "испытывает беспрецедентные нарушения фундаментальных прав и свобод, гарантируемых национальной конституцией и международными обязательствами, принятыми на себя Украиной".
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".
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Религия и мировоззрениеВалерий ФадеевИосиф ДискинОбщественная палата РФРусская православная церковьРоссияУкраинаОбщество
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