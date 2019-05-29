В РАН назвали сроки изготовления аппарата для исследования Венеры

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сроки изготовления российско-американской станции для исследования Венеры "Венера-Д" составят 10 лет, сообщил заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.

Согласно представленной им на заседании Совета РАН по космосу презентации, "с учётом 10-летнего цикла изготовления космического аппарата реальная дата старта - 2029 или 2031 год".

Согласно презентации, сроки запуска определяются началом финансирования разработки - с 2020 или 2021 года. Также отмечается, что, предварительно, окно для запуска рассчитано на ноябрь 2029 года и июнь 2031 года.

"Приоритетной является посадка в высоких широтах", - сказал Кораблев, пояснив, что советские станции садились в экваториальной зоне Венеры.