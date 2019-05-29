СФ одобрил закон о закреплении "22 кнопки" за муниципальными телеканалами

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об организации вещания муниципального обязательного общедоступного телеканала и трансляции его на "22 кнопке".

Предусматривается, что муниципальный обязательный общедоступный телеканал будет транслироваться оператором обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов в эксплуатируемых им сетях связи на территории соответствующего муниципального образования на 22 канале.

Как отметили авторы закона, с учетом поэтапного прекращения аналогового эфирного вещания многие телекомпании сталкиваются с тем, что операторы кабельных сетей существенно завышают расценки на организацию вещания в своих сетях и предъявляют другие невыполнимые условия. Таким образом, ограничивается доступ населения муниципальных образований к общественно значимой информации.

Закон устанавливает механизм организации вещания муниципального обязательного общедоступного телеканала аналогичный тому, который установлен для организации вещания обязательного общедоступного телеканала региона.

Предусматривается, что муниципальный обязательный общедоступный телеканал может выбираться из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции СМИ и не менее 20% от общего времени вещания телеканала составляют программы, освещающие вопросы местного значения и трансляция которых осуществляется на территории соответствующего муниципального образования. Такие критерии позволят допускать на конкурс Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию Роскомнадзора именно те телекомпании, чья редакционная политика ориентирована на освещение местной новостной повестки и проблематики.

Также законопроект предусматривает, что в каждом муниципальном образовании РФ будет определяться один муниципальный обязательный общедоступный телеканал в порядке, установленном правительством.