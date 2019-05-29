Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T15:01Z
https://ria.ru/20190529/1555056973.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155505/64/1555056402_0:64:3060:1785_1036x0_80_0_0_47f63b5bf3a455f05a52461c5c2d80d6.jpg
РИА Новости

Гроза морей: борьба с сетями-призраками у побережья полуострова Халкидики

Вчера, 15:01
185
Рыболовные сети-призраки — одна из серьезных угроз для морских обитателей и экосистемы. Как дайверы сражаются с опасным мусором, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Areti Kominou/Ghost Fishing Greece/Handout

На дне моря порой встречаются "призраки".

Очистка морского дна греческого полуострова от рыболовных сетей
1 из 8

На дне моря порой встречаются "призраки".

© REUTERS / Areti Kominou/Ghost Fishing Greece/Handout
© REUTERS / Cor Kuyvenhoven/Ghost Fishing Greece/Handout

Так называют затерявшиеся рыболовные сети.

Очистка морского дна греческого полуострова от рыболовных сетей
2 из 8

Так называют затерявшиеся рыболовные сети.

© REUTERS / Cor Kuyvenhoven/Ghost Fishing Greece/Handout
© REUTERS / Cor Kuyvenhoven/Ghost Fishing Greece/Handout

Они не так безобидны, как может показаться.

Очистка морского дна греческого полуострова от рыболовных сетей
3 из 8

Они не так безобидны, как может показаться.

© REUTERS / Cor Kuyvenhoven/Ghost Fishing Greece/Handout
© REUTERS / Areti Kominou/Ghost Fishing Greece/Handout

В них попадают и погибают рыбы, морские млекопитающие и даже птицы.

Очистка морского дна греческого полуострова от рыболовных сетей
4 из 8

В них попадают и погибают рыбы, морские млекопитающие и даже птицы.

© REUTERS / Areti Kominou/Ghost Fishing Greece/Handout
© REUTERS / Cor Kuyvenhoven/Ghost Fishing Greece/Handout

А частицы пластика пагубно влияют на морскую экосистему.

Очистка морского дна греческого полуострова от рыболовных сетей
5 из 8

А частицы пластика пагубно влияют на морскую экосистему.

© REUTERS / Cor Kuyvenhoven/Ghost Fishing Greece/Handout
© REUTERS / Areti Kominou/Ghost Fishing Greece/Handout

Время от времени специально обученные добровольцы проводят спасательные операции.

Очистка морского дна греческого полуострова от рыболовных сетей
6 из 8

Время от времени специально обученные добровольцы проводят спасательные операции.

© REUTERS / Areti Kominou/Ghost Fishing Greece/Handout
© REUTERS / Cor Kuyvenhoven/Ghost Fishing Greece/Handout

Они очищают морское дно от опасных брошенных сетей.

Очистка морского дна греческого полуострова от рыболовных сетей
7 из 8

Они очищают морское дно от опасных брошенных сетей.

© REUTERS / Cor Kuyvenhoven/Ghost Fishing Greece/Handout
© REUTERS / Areti Kominou/Ghost Fishing Greece/Handout

На днях такая уборка прошла близ поселка Стратони на греческом полуострове Халкидики.

Очистка морского дна греческого полуострова от рыболовных сетей
8 из 8

На днях такая уборка прошла близ поселка Стратони на греческом полуострове Халкидики.

© REUTERS / Areti Kominou/Ghost Fishing Greece/Handout
100110
Фото
Рекомендуем
Посетители осматривают экспозицию Музея русского зарубежья в Москве
Открытие Музея русского зарубежья в Москве
РИА
Новости
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Жара в Москве
Полиция в районе крушения катера в Будапеште
Крушение катера с туристами в Будапеште
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Здание Государственной Думы РФ
ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
Гитара музыканта коллектива JB and 24 kopeks (Великобритания и Россия) Джулиана Бардока во время выступления на открытии фестиваля Koktebel Jazz Party
Названы лучшие песни в истории человечества
На Петербургском международном экономическом форуме 2018
Россия исправляет ошибку СССР
Празднование Дня Вышиванки во Львове, Украина
Большинство украинцев признаны негодными
12 минут наедине со Вселенной. К 85-летию космонавта Леонова
12 минут наедине со Вселенной. К 85-летию космонавта Леонова
Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео
Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео
Терентьев (в центре) - судья на местном турнире
Пожилой тренер из Югры расстался со всеми сбережениями ради спортсменов
Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште. 30 мая 2019
Число жертв крушения лодки в Венгрии возросло до семи человек
Военные учения на полигоне Клерк в Приморском крае
Какими разработками усилят ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Мужчина поджег себя у Белого дома
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
Лента новостейМолния