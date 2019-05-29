Гроза морей: борьба с сетями-призраками у побережья полуострова Халкидики

На дне моря порой встречаются "призраки".
Так называют затерявшиеся рыболовные сети.
Они не так безобидны, как может показаться.
В них попадают и погибают рыбы, морские млекопитающие и даже птицы.
В них попадают и погибают рыбы, морские млекопитающие и даже птицы.
А частицы пластика пагубно влияют на морскую экосистему.
А частицы пластика пагубно влияют на морскую экосистему.
Время от времени специально обученные добровольцы проводят спасательные операции.
Время от времени специально обученные добровольцы проводят спасательные операции.
Они очищают морское дно от опасных брошенных сетей.
Они очищают морское дно от опасных брошенных сетей.
На днях такая уборка прошла близ поселка Стратони на греческом полуострове Халкидики.
На днях такая уборка прошла близ поселка Стратони на греческом полуострове Халкидики.