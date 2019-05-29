Сенатор призвал избившего журналиста хакасского чиновника уйти в отставку

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Совете Федерации призвали главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева добровольно уйти в отставку после нападения на журналиста "России 24".

Зайцев в конце мая напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. Позднее чиновник обвинил журналиста в провокации. Следственный комитет завел уголовное дело в отношении Зайцева за воспрепятствование журналисткой деятельности, в "Единой России" приняли решение исключить чиновника из партии.

"После такого скандала чиновник должен уходить в отставку", - заявил на заседании палаты в среду председатель комиссии по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что ссылки на то, что Зайцева якобы спровоцировал журналист на насильственные действия, "несостоятельны". Он подчеркнул, что в ходе обсуждения это ситуации в ВГТРК стороны пришли к выводу, что журналист действовал в рамках своих полномочий". Пушков отметил, что сейчас Зайцева пытаются защитить местные депутаты из ложного представления о корпоративной солидарности.

Сенатор считает, что "по морально-этическим соображениям хорошо бы, чтобы у нас начала возрождаться культура добровольного ухода в отставку (после подобных инцидентов)".

Его поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она выразила недоумение в связи с тем, что руководитель района позволяет себе "рукоприкладство, такую хамскую манеру обращения". "Это запредельно", - сказала спикер.