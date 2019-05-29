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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ призвали Киев расследовать случаи насилия против верующих

Вчера, 11:33
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы и правозащитные организации Украины должны начать расследование многочисленных случаев насилия и дискриминации верующих Украинской православной церкви при бывшем президенте Петре Порошенко, считает глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Пока одной из насущных для примирения украинского общества задач представляется организация добросовестного и объективного расследования правоохранительными органами и правозащитными организациями Украины многочисленных актов дискриминации и ущемления прав верующих УПЦ и применения по отношению к ним актов насилия", - сказал митрополит Иларион на международной конференции "Нарушение прав верующих на Украине" в Москве.
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Он выразил надежду, что "новая украинская власть учтет негативный опыт своих предшественников и позволит православным верующим страны продолжить свою духовную жизнь согласно тем правилам, которые сложились в Православной церкви на протяжении тысячелетий".
Представитель РПЦ напомнил, что с 2014 года и по настоящее время от вандализма, поджогов и грабежей пострадали сотни храмов канонической Церкви на Украине, при этом была развернута агрессивная информационная кампания против УПЦ. "Ее искусственный характер очевиден из того факта, что, по наблюдениям объективных экспертов, количество антицерковных телерепортажей, статей, разоблачительных материалов в украинских СМИ резко сократилось после второго тура президентских выборов", - добавил митрополит.
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"Остается также надеяться, что в будущей, действительно демократической Украине, если она таковою станет, окажутся невозможными и те клеветнические и разжигающие религиозную ненависть публичные высказывания, которые до недавнего времени позволяли себе в адрес Церкви видные государственные чиновники, украинские политики и депутаты Верховной рады", - отметил глава ОВЦС.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".
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