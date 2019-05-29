На бывшем заводе Порошенко "Кузница на Рыбальском" загорелся корабль

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Пожаре возник на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, который ранее принадлежал пятому по счету президенту Украины Петру Порошенко, сообщила руководитель пресс-службы киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

"Возникло возгорание на корабле, который пришвартован там и находится на ремонте", - приводит слова Водолаги агентство " Украинские новости " в среду.

По предварительной информации, во время ремонтных работ загорелась электропроводка. Тушение пожара продолжается.

Ранее инвестиционные фонды "Прайм Эссетс Кэпитал" и "ВИК", владельцами которых являются Порошенко и депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко, подписали договор о продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском". Покупателем выступила компания Еwins Liмiтеd из группы "ТАС", бенефициаром которой является украинский бизнесмен Сергей Тигипко. Стоимость проданных акций не разглашалась в связи с коммерческой тайной.