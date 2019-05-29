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РИА Новости

На бывшем заводе Порошенко "Кузница на Рыбальском" загорелся корабль

Вчера, 11:31
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КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Пожаре возник на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, который ранее принадлежал пятому по счету президенту Украины Петру Порошенко, сообщила руководитель пресс-службы киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.
"Возникло возгорание на корабле, который пришвартован там и находится на ремонте", - приводит слова Водолаги агентство "Украинские новости" в среду.
По предварительной информации, во время ремонтных работ загорелась электропроводка. Тушение пожара продолжается.
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Ранее инвестиционные фонды "Прайм Эссетс Кэпитал" и "ВИК", владельцами которых являются Порошенко и депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко, подписали договор о продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском". Покупателем выступила компания Еwins Liмiтеd из группы "ТАС", бенефициаром которой является украинский бизнесмен Сергей Тигипко. Стоимость проданных акций не разглашалась в связи с коммерческой тайной.
Завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.
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