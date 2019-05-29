Путин отметил заинтересованность ЕАЭС во взаимодействии с Молдавией

"Приоритетным направлением деятельности Евразэс является расширение связей с другими государствами, в первую очередь с нашими ближайшими соседями. Пользуясь присутствием на заседании главы государства-наблюдателя, президента Молдавии и почетного гостя – президента Таджикистана, хочу воспользоваться их пребыванием, чтобы еще раз подчеркнуть нашу заинтересованность в углублении взаимодействия Евразэс представленными ими странами", - сказал Путин в ходе выступления на заседании Высшего евразийского экономического совета.