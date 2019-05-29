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РИА Новости

Путин отметил заинтересованность ЕАЭС во взаимодействии с Молдавией

Вчера, 11:30
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
© РИА Новости / Алексей Никольский
НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил заинтересованность в углублении взаимодействия ЕАЭС со странами-соседями, среди которых Молдавия и Таджикистан.
"Приоритетным направлением деятельности Евразэс является расширение связей с другими государствами, в первую очередь с нашими ближайшими соседями. Пользуясь присутствием на заседании главы государства-наблюдателя, президента Молдавии и почетного гостя – президента Таджикистана, хочу воспользоваться их пребыванием, чтобы еще раз подчеркнуть нашу заинтересованность в углублении взаимодействия Евразэс представленными ими странами", - сказал Путин в ходе выступления на заседании Высшего евразийского экономического совета.
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