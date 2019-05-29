Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T11:27Z
https://ria.ru/20190529/1555056411.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155352/26/1553522684_0:148:3077:1879_1036x0_80_0_0_b0586a22e75ea57ec0c40e4bfc2f8895.jpg
РИА Новости

Совфед одобрил закон, упрощающий службу в Росгвардии по контракту

Вчера, 11:27
1172
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду президентский закон, направленный на совершенствование службы в Росгвардии.
Документ позволит обеспечить сохранение и укрепление кадрового состава Росгвардии при переводе ее сотрудников на военную службу.
Президент РФ Владимир Путин
11 апреля, 15:07
Путин назвал основные задачи МВД
В частности, по решению президента станет возможным перевод на военную службу сотрудников Росгвардии без процедуры повторного прохождения ими квалификационных требований, а это и аттестация, и медицинское освидетельствование, и проверка соответствия по уровню образования, квалификации, физподготовки. Эти квалификационные требования, регламентированные законом "О воинской обязанности и военной службе" практически идентичны тем, что прописаны в законе о Росгвардии.
Предполагается, что это существенно сократит и временные, и финансовые затраты, и упростит возможность для росгвардейцев служить в войсках по контракту.
Закон также регулирует вопрос присвоения сотрудникам при поступлении на военную службу соответствующих специальных воинских званий, также сохранение и зачет сроков пребывания в званиях для присвоения очередных воинских званий.
Кроме того, нововведение решает вопрос полного сохранения соцгарантий сотрудникам и возможность поступления на службу сотрудников старше сорока лет.
410013
РосгвардияСовет Федерации РФРоссияБезопасность
Рекомендуем
Пенсионное удостоверение
В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту
РИА
Новости
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
Заместитель руководителя ФТС Татьяна Голендеева во время интервью на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Медведев освободил Голендееву от должности замруководителя ФТС
Наталья Поклонская
Поклонская раскритиковала прокуратуру и власти Севастополя
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Международная космическая станция
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
Redmi K20 Pro
Xiaomi представил "убийцу флагманов"
Певец Хулио Иглесиас во время выступления первом конкурсном дне Новая волна-2013
Хулио Иглесиас назвал условия для проведения анализа ДНК на отцовство
Спасатели достали трех человек из вентиляционной шахты московского метро
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23МИД РФ назвал обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
Лента новостейМолния