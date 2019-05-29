Совфед одобрил закон, упрощающий службу в Росгвардии по контракту

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду президентский закон, направленный на совершенствование службы в Росгвардии.
Документ позволит обеспечить сохранение и укрепление кадрового состава Росгвардии при переводе ее сотрудников на военную службу.
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В частности, по решению президента станет возможным перевод на военную службу сотрудников Росгвардии без процедуры повторного прохождения ими квалификационных требований, а это и аттестация, и медицинское освидетельствование, и проверка соответствия по уровню образования, квалификации, физподготовки. Эти квалификационные требования, регламентированные законом "О воинской обязанности и военной службе" практически идентичны тем, что прописаны в законе о Росгвардии.
Предполагается, что это существенно сократит и временные, и финансовые затраты, и упростит возможность для росгвардейцев служить в войсках по контракту.
Закон также регулирует вопрос присвоения сотрудникам при поступлении на военную службу соответствующих специальных воинских званий, также сохранение и зачет сроков пребывания в званиях для присвоения очередных воинских званий.
Кроме того, нововведение решает вопрос полного сохранения соцгарантий сотрудникам и возможность поступления на службу сотрудников старше сорока лет.