Совфед одобрил закон, упрощающий службу в Росгвардии по контракту

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду президентский закон, направленный на совершенствование службы в Росгвардии.

Документ позволит обеспечить сохранение и укрепление кадрового состава Росгвардии при переводе ее сотрудников на военную службу.

В частности, по решению президента станет возможным перевод на военную службу сотрудников Росгвардии без процедуры повторного прохождения ими квалификационных требований, а это и аттестация, и медицинское освидетельствование, и проверка соответствия по уровню образования, квалификации, физподготовки. Эти квалификационные требования, регламентированные законом "О воинской обязанности и военной службе" практически идентичны тем, что прописаны в законе о Росгвардии.

Предполагается, что это существенно сократит и временные, и финансовые затраты, и упростит возможность для росгвардейцев служить в войсках по контракту.

Закон также регулирует вопрос присвоения сотрудникам при поступлении на военную службу соответствующих специальных воинских званий, также сохранение и зачет сроков пребывания в званиях для присвоения очередных воинских званий.