Лукашенко предложил Назарбаеву провести ревизию дел в ЕАЭС

"На заседании в узком составе, как замечание, я предложил, чтобы Нурсултан Абишевич (Назарбаев) занялся, в том числе, и ревизией всего того, что мы сделали или не сделали в союзе, начиная от кадрового состава нашей комиссии и заканчивая стратегическими направлениями нашей деятельности", - сказал Лукашенко на заседании ВЕЭС.