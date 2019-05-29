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РИА Новости

Лукашенко предложил Назарбаеву провести ревизию дел в ЕАЭС

Вчера, 11:20
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Глава Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего евразийского экономического совета предложил первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву провести ревизию дел в Евразийском экономическом союзе.
"На заседании в узком составе, как замечание, я предложил, чтобы Нурсултан Абишевич (Назарбаев) занялся, в том числе, и ревизией всего того, что мы сделали или не сделали в союзе, начиная от кадрового состава нашей комиссии и заканчивая стратегическими направлениями нашей деятельности", - сказал Лукашенко на заседании ВЕЭС.
Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего евразийского экономического совета. 29 мая 2019
Вчера, 10:36
Назарбаев заявил, что постарается быть полезным для ЕАЭС
Он подчеркнул, что "не надо думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушёл".
На открывшемся заседании Высшего евразийского экономического совета по предложению президента РФ Владимира Путина Назарбаеву было присвоено звание Почетного председателя ЕАЭС.
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ВЕЭСЕвразийский экономический союзНурсултан НазарбаевАлександр ЛукашенкоКазахстанВ мире
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