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РИА Новости

В Таджикистане возбудили 15 дел против участвовавших в бунте заключенных

Вчера, 11:15
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ДУШАНБЕ, 29 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Генпрокуратура Таджикистана возбудила 15 уголовных дел в отношении заключенных колонии в Вахдате, участвовавших в бунте 19 мая, сообщил РИА Новости первый замминистра юстиции, начальник главного управления исполнения наказаний Мансурджон Умаров.
Бунт произошел 19 мая в колонии строгого режима города Вахдат в 15 километрах юго-восточнее Душанбе. Заключенные из числа сторонников группировки "Исламское государство"* взяли в заложники и казнили трех надзирателей, а затем жестоко расправились с пятью заключенными, в том числе известными активистами запрещенной в стране Партии исламского возрождения (ПИВ), отбывавшими срок в этом исправительном учреждении. Всего в колонии содержатся порядка 1500 заключенных.
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"Пятнадцать уголовных дел в отношении заключенных колонии в Вахдате, участвовавших в бунте 19 мая возбудила Генпрокуратура Таджикистана. В отношении сотрудников колонии, не участвовавших в подавлении беспорядков, ведутся оперативно-следственные мероприятия", - сказал он.
По данным, Минюста Таджикистана бунт возглавлял Бехруз Гулмурод – примкнувшего к ИГ* в 2015 году и убитого в Сирии экс-командира ОМОН Таджикистана Гулмурода Халимова. В организации бунта в колонии следователи обвинили членов запрещенных террористических и экстремистских группировок, в том числе "Исламского государства"*, которые были осуждены в основном по статье 401 УК страны ("Членство в незаконном преступном сообществе") .
В колонии продолжаются следственные мероприятия. Для соблюдения безопасности свидания родных с заключенными временно запрещены.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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