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РИА Новости

В партии Порошенко назвали Саакашвили разрушителем

Вчера, 10:59
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© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Михаил Саакашвили. Архивное фото
КИЕВ, 29 мая - РИА Новости. Замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко считает, что Михаил Саакашвили не может ничего предложить Украине, кроме разрушения, и вскоре стоит ждать его атак на нового президента Владимира Зеленского.
Зеленский во вторник своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что в среду возвращается на Украину. В погранслужбе заявили, что оснований для его недопуска в страну больше нет.
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"Саакашвили – это разрушитель. Мне кажется, что в стране нужно строить, а не разрушать. Что может принести Украине Саакашвили, я не знаю… Сейчас он любит Зеленского. Но думаю скоро настанет тот день, когда он его разлюбит… и будет атаковать", - сказал Гончаренко журналистам в среду, их общение транслировали украинские телеканалы.
По его мнению, вернувшись, Саакашвили будет пытаться отомстить. Гончаренко также не исключил, что политическая сила Саакашвили может попасть новый состав Рады.
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"В нашей стране возможно все. Но увидим. Мне кажется ему нечего предложить украинскому обществу", - добавил депутат.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
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В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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