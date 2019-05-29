В партии Порошенко назвали Саакашвили разрушителем

КИЕВ, 29 мая - РИА Новости. Замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко считает, что Михаил Саакашвили не может ничего предложить Украине, кроме разрушения, и вскоре стоит ждать его атак на нового президента Владимира Зеленского.

Зеленский во вторник своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что в среду возвращается на Украину. В погранслужбе заявили, что оснований для его недопуска в страну больше нет.

"Саакашвили – это разрушитель. Мне кажется, что в стране нужно строить, а не разрушать. Что может принести Украине Саакашвили, я не знаю… Сейчас он любит Зеленского. Но думаю скоро настанет тот день, когда он его разлюбит… и будет атаковать", - сказал Гончаренко журналистам в среду, их общение транслировали украинские телеканалы.

По его мнению, вернувшись, Саакашвили будет пытаться отомстить. Гончаренко также не исключил, что политическая сила Саакашвили может попасть новый состав Рады.

"В нашей стране возможно все. Но увидим. Мне кажется ему нечего предложить украинскому обществу", - добавил депутат.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.