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РИА Новости

Главу крупнейшего в России уранового завода отстранят от поста из-за взяток

Вчера, 10:44
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© ПАО "ППГХО"Генеральный директор ППГХО Александр Глотов
Генеральный директор ППГХО Александр Глотов
© ПАО "ППГХО"
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Задержанного за взятки гендиректора уранодобывающего предприятия "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО) Александра Глотова отстранят от должности на время расследования.
"Задержание <…> Глотова по подозрению в получении взятки, несомненно, серьезнейший и тяжелейший случай за всю историю крупнейшего уранодобывающего предприятия России", — говорится в сообщении пресс-службы ППГХО, поступившем в РИА Новости.
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На предприятии заверили, что "оказывают содействие" следствию.
Обязанности гендиректора с сегодняшнего дня исполняет главный инженер Иван Киселев. Отмечается, что предприятие работает в штатном режиме.
Как сообщило следствие, Глотова подозреваются в получении от бизнесмена взяток на восемь миллионов рублей в обмен на обещание обеспечить победу в тендере. С начала 2018 года коммерсант ежемесячно передавал Глотову по 500 тысяч рублей.
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