Главу крупнейшего в России уранового завода отстранят от поста из-за взяток

"Задержание <…> Глотова по подозрению в получении взятки, несомненно, серьезнейший и тяжелейший случай за всю историю крупнейшего уранодобывающего предприятия России", — говорится в сообщении пресс-службы ППГХО, поступившем в РИА Новости.

Как сообщило следствие, Глотова подозреваются в получении от бизнесмена взяток на восемь миллионов рублей в обмен на обещание обеспечить победу в тендере. С начала 2018 года коммерсант ежемесячно передавал Глотову по 500 тысяч рублей.