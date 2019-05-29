Алексея Панина оштрафовали на 59 тысяч рублей за курение в самолете

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Суд обязал актера Алексея Панина выплатить 59 тысяч рублей авиакомпании "Победа" за курение в самолете.
Согласно постановлению, 1 декабря 2018 года Панина сняли с рейса Москва — Стамбул, после того как бортпроводник сделал ему замечание о том, что на борту курить нельзя. В ответ артист устроил пьяный дебош. Перевозчик был вынужден провести дополнительную санитарную обработку воздушного судна.
Панин должен возместить сумму расходов — 59 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение 15 дней.
Ранее сам Панин опроверг информацию о том, что он устроил дебош в самолете. По его словам, он "совершил прекрасную поездку в Стамбул".
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Алексей Панин регулярно оказывается участником скандалов. Так, в августе актера с дочкой по его собственной просьбе сняли с рейса Симферополь — Москва, из-за чего пришлось задержать вылет. Очевидцы утверждали, что Панин пьяным разгуливал по салону и не слушался стюардов.