Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Мезенцева

"Дмитрий Фёдорович имеет очень богатый опыт работы - сенатором, губернатором, а также в сфере международной деятельности: он был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. Этот опыт позволит ему эффективно выполнять эту ответственную работу", - сказала она.