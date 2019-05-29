Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Мезенцева

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совет Федерации прекратил досрочно в среду полномочия сенатора от Сахалинской области, председателя комитета Совфеда по экономической политике Дмитрия Мезенцева.
Мезенцев написал заявление о досрочном уходе после того, как был назначен послом России в Белоруссии.
Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко отметила, что сенатор теперь будет работать на "крайне актуальном направлении развития сотрудничества с очень важным, братским нам государством".
"Дмитрий Фёдорович имеет очень богатый опыт работы - сенатором, губернатором, а также в сфере международной деятельности: он был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. Этот опыт позволит ему эффективно выполнять эту ответственную работу", - сказала она.
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