Во Львовской области двое горняков погибли в результате обвала на шахте

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Обвал породы произошел на шахте "Лесная" госпредприятия "Львовуголь", погибли двое горняков, сообщил в среду глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Под завалом оказалось два горняка. Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 32 года. Работы по изъятию второго шахтера продолжаются", - написал Волынец на странице в Facebook.
26 февраля, 11:25Порошенко нагрубил требовавшим зарплаты шахтерам
По слова Волынца, к аварийно-спасательным работам привлечены три отделения горноспасательной службы. Шахта работает в штатном режиме.
По факту гибели горняков возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ, связанных с повышенной опасностью". Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.