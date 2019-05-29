Во Львовской области двое горняков погибли в результате обвала на шахте

По слова Волынца, к аварийно-спасательным работам привлечены три отделения горноспасательной службы. Шахта работает в штатном режиме.

По факту гибели горняков возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ, связанных с повышенной опасностью". Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.