Губернатор наградил приморца, спасшего детей из горящей квартиры

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. Житель Приморья Алексей Резниченко, спасший двух детей из загоревшейся квартиры, получил благодарность от губернатора, сообщил РИА Новости представитель краевой администрации.
Пожар в городе Фокино произошел 27 мая. На видео с места происшествия, опубликованном в соцсетях, видно, как из балконной двери на шестом этаже вырывается пламя, а мужчина с верхнего этажа вытаскивает из другого окна этой квартиры девочку.
В МЧС рассказали, что ему удалось спасти двух девочек — четырех и 12 лет.
"Ты настоящий герой, мы по праву тобой гордимся", — сказал губернатор Олег Кожемяко на встрече с Резниченко, отметив, что для такого поступка нужны мужество и сила.
Сам Алексей рассказал журналистам, что занимается боксом и работает в региональном главке ФСИН, а до того служил в Хабаровске. По его словам, самым сложным было вытащить вторую девочку.
© Фото : пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краюГубернатор Приморского края Олегом Кожемяко вручил благодарность Алексею Резниченко, спасшему из горящей квартиры двух маленьких девочек
© Фото : пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю
Губернатор Приморского края Олегом Кожемяко вручил благодарность Алексею Резниченко, спасшему из горящей квартиры двух маленьких девочек
"Это было страшно. <…> Она неправильно дала руку, и я вместе с ней чуть не сорвался. Встречался с ними после — они живы, здоровы, радостные, поблагодарили меня", — рассказал Резниченко.
Он признался, что раньше с соседями не общался. Пожар, по его словам, начался, пока мама девочек была на работе, — кто-то поджег вещи в общем коридоре на шестом этаже.
"Почувствовал запах дыма, уже дети кричали, просили спасти. Я попытался свою дверь открыть, но чуть сам не задохнулся, закрыл ее. Меня никто не страховал, сам полез, просто рукой вытащил детей", — сказал Резниченко, добавив, что поступил бы так и снова.