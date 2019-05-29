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РИА Новости

Губернатор наградил приморца, спасшего детей из горящей квартиры

Вчера, 09:55
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© Фото : пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краюМладший инспектор отдела охраны ИК-29 рядовой внутренней службы Алексей Резниченко, спасший из горящей квартиры двух маленьких девочек в городе Фокино, Приморского края
Младший инспектор отдела охраны ИК-29 рядовой внутренней службы Алексей Резниченко, спасший из горящей квартиры двух маленьких девочек в городе Фокино, Приморского края
© Фото : пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю
Младший инспектор отдела охраны ИК-29 рядовой внутренней службы Алексей Резниченко, спасший из горящей квартиры двух маленьких девочек в городе Фокино, Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. Житель Приморья Алексей Резниченко, спасший двух детей из загоревшейся квартиры, получил благодарность от губернатора, сообщил РИА Новости представитель краевой администрации.
Пожар в городе Фокино произошел 27 мая. На видео с места происшествия, опубликованном в соцсетях, видно, как из балконной двери на шестом этаже вырывается пламя, а мужчина с верхнего этажа вытаскивает из другого окна этой квартиры девочку.
В МЧС рассказали, что ему удалось спасти двух девочек — четырех и 12 лет.
"Ты настоящий герой, мы по праву тобой гордимся", — сказал губернатор Олег Кожемяко на встрече с Резниченко, отметив, что для такого поступка нужны мужество и сила.
Сам Алексей рассказал журналистам, что занимается боксом и работает в региональном главке ФСИН, а до того служил в Хабаровске. По его словам, самым сложным было вытащить вторую девочку.
© Фото : пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краюГубернатор Приморского края Олегом Кожемяко вручил благодарность Алексею Резниченко, спасшему из горящей квартиры двух маленьких девочек
Губернатор Приморского края Олегом Кожемяко вручил благодарность Алексею Резниченко, спасшему из горящей квартиры двух маленьких девочек
© Фото : пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю
Губернатор Приморского края Олегом Кожемяко вручил благодарность Алексею Резниченко, спасшему из горящей квартиры двух маленьких девочек
"Это было страшно. <…> Она неправильно дала руку, и я вместе с ней чуть не сорвался. Встречался с ними после — они живы, здоровы, радостные, поблагодарили меня", — рассказал Резниченко.
Он признался, что раньше с соседями не общался. Пожар, по его словам, начался, пока мама девочек была на работе, — кто-то поджег вещи в общем коридоре на шестом этаже.
"Почувствовал запах дыма, уже дети кричали, просили спасти. Я попытался свою дверь открыть, но чуть сам не задохнулся, закрыл ее. Меня никто не страховал, сам полез, просто рукой вытащил детей", — сказал Резниченко, добавив, что поступил бы так и снова.
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