Губернатор наградил приморца, спасшего детей из горящей квартиры

Младший инспектор отдела охраны ИК-29 рядовой внутренней службы Алексей Резниченко, спасший из горящей квартиры двух маленьких девочек в городе Фокино, Приморского края

Младший инспектор отдела охраны ИК-29 рядовой внутренней службы Алексей Резниченко, спасший из горящей квартиры двух маленьких девочек в городе Фокино, Приморского края

© Фото : пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю Младший инспектор отдела охраны ИК-29 рядовой внутренней службы Алексей Резниченко, спасший из горящей квартиры двух маленьких девочек в городе Фокино, Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. Житель Приморья Алексей Резниченко, спасший двух детей из загоревшейся квартиры, получил благодарность от губернатора, сообщил РИА Новости представитель краевой администрации.

Пожар в городе Фокино произошел 27 мая. На видео с места происшествия, опубликованном в соцсетях, видно, как из балконной двери на шестом этаже вырывается пламя, а мужчина с верхнего этажа вытаскивает из другого окна этой квартиры девочку.

В МЧС рассказали, что ему удалось спасти двух девочек — четырех и 12 лет.

"Ты настоящий герой, мы по праву тобой гордимся", — сказал губернатор Олег Кожемяко на встрече с Резниченко, отметив, что для такого поступка нужны мужество и сила.

Сам Алексей рассказал журналистам, что занимается боксом и работает в региональном главке ФСИН, а до того служил в Хабаровске. По его словам, самым сложным было вытащить вторую девочку.

© Фото : пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю Губернатор Приморского края Олегом Кожемяко вручил благодарность Алексею Резниченко, спасшему из горящей квартиры двух маленьких девочек © Фото : пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю Губернатор Приморского края Олегом Кожемяко вручил благодарность Алексею Резниченко, спасшему из горящей квартиры двух маленьких девочек

"Это было страшно. <…> Она неправильно дала руку, и я вместе с ней чуть не сорвался. Встречался с ними после — они живы, здоровы, радостные, поблагодарили меня", — рассказал Резниченко.

Он признался, что раньше с соседями не общался. Пожар, по его словам, начался, пока мама девочек была на работе, — кто-то поджег вещи в общем коридоре на шестом этаже.