Зеленский надеется, что ВСУ будут выполнять только миротворческие миссии

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что наступит время, когда украинские военные будут выполнять только миротворческие миссии.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.