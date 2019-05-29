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РИА Новости

Зеленский надеется, что ВСУ будут выполнять только миротворческие миссии

Вчера, 09:47
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс. Архивное фото
КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что наступит время, когда украинские военные будут выполнять только миротворческие миссии.
"Поздравляю членов украинских миротворческих миссий с международным днем миротворца. Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты. Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии", - написал Зеленский в микроблоге Twitter в среду.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Ситуация на УкраинеДНРВладимир ЗеленскийООНКиевУкраинаВ мире
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