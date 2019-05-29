Зеленский надеется, что ВСУ будут выполнять только миротворческие миссии

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что наступит время, когда украинские военные будут выполнять только миротворческие миссии.
"Поздравляю членов украинских миротворческих миссий с международным днем миротворца. Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты. Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии", - написал Зеленский в микроблоге Twitter в среду.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.