Назарбаев стал почетным председателем ВЕЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду на заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе, сообщил, что президент РФ Владимир Путин предложил присвоить Назарбаеву звание почетного председателя ВЕЭС, учитывая его исторический вклад в становлении ЕАЭС.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, выдвинутый партией Nur Otan.