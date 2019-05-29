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РИА Новости

Назарбаев стал почетным председателем ВЕЭС

Вчера, 09:15
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Казахстан
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АЛМА-АТА, 29 мая – РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
"Сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить Нурсултану Назарбаеву звание "Почетного Председателя Высшего Евразийского экономического совета", - написал он в своем аккаунте в Twitter.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду на заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе, сообщил, что президент РФ Владимир Путин предложил присвоить Назарбаеву звание почетного председателя ВЕЭС, учитывая его исторический вклад в становлении ЕАЭС.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, выдвинутый партией Nur Otan.
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ВЕЭСЕвразийский экономический союзНурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
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