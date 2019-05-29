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РИА Новости

В Астрахани три человека погибли при пожаре в частном доме

Вчера, 09:03
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© Фото : ГУ МЧС Росси по Астраханской областиПоследствия пожара в Советском районе города Астрахани. 29 мая 2019
Последствия пожара в Советском районе города Астрахани. 29 мая 2019
© Фото : ГУ МЧС Росси по Астраханской области
Последствия пожара в Советском районе города Астрахани. 29 мая 2019
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Три человека погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в Астрахани, сообщает СУСК по Астраханской области.
По предварительным данным, в ночь на 29 мая произошел пожар в частном доме на улице Ульянова в Советском районе Астрахани.
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"После локализации пожара обнаружены тела троих человек: двух женщин и одного мужчины. Еще один мужчина доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Как указывает следствие, предварительная причина пожара – короткое замыкание. По факту ЧП организована проверка.
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