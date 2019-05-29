В Астрахани три человека погибли при пожаре в частном доме

По предварительным данным, в ночь на 29 мая произошел пожар в частном доме на улице Ульянова в Советском районе Астрахани.

Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме

Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме

"После локализации пожара обнаружены тела троих человек: двух женщин и одного мужчины. Еще один мужчина доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.