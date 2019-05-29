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РИА Новости

Huawei: США не предоставили доказательств угрозы безопасности от компании

Вчера, 08:29
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПавильон компании Huawei
Павильон компании Huawei
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. США до сих пор не предоставили никаких фактических доказательств того, что компания Huawei представляет угрозу безопасности, целый ряд действий Вашингтона против компании основан на домыслах, заявил на пресс-конференции в среду главный специалист по правовым вопросам компании Huawei Сун Люпин.
"Уверен, что все уже обратили внимание на то, как правительство США неоднократно использовало законодательство, администрацию и дипломатию в качестве инструментов для подавления компании Huawei. Беспрецедентно, чтобы сверхдержава использовала мощь "государственной машины" для оказания давления на частную компанию, для подрыва ее деятельности", - заявил Сун Люпин.
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Он подчеркнул, что "по факту, правительство США до сих пор не представило никаких доказательств того, что Huawei представляет угрозу для национальной безопасности страны, целый ряд действий США основан на домыслах и догадках, которые не имеют никакого фактического основания".
Тем не менее, по его словам, конгресс США одобрил законопроект, который определяет, что компания виновна в том, в чем ее обвиняют, но при этом никто не предоставил Huawei возможности выступить в свою защиту и опровергнуть обвинения.
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Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
В ответ на эти меры компания во вторник подала ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства о признании соответствующего закона о введении ограничений в отношении Huawei антиконституционным.
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