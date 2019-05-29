Huawei: США не предоставили доказательств угрозы безопасности от компании

ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. США до сих пор не предоставили никаких фактических доказательств того, что компания Huawei представляет угрозу безопасности, целый ряд действий Вашингтона против компании основан на домыслах, заявил на пресс-конференции в среду главный специалист по правовым вопросам компании Huawei Сун Люпин.

"Уверен, что все уже обратили внимание на то, как правительство США неоднократно использовало законодательство, администрацию и дипломатию в качестве инструментов для подавления компании Huawei. Беспрецедентно, чтобы сверхдержава использовала мощь "государственной машины" для оказания давления на частную компанию, для подрыва ее деятельности", - заявил Сун Люпин.

Он подчеркнул, что "по факту, правительство США до сих пор не представило никаких доказательств того, что Huawei представляет угрозу для национальной безопасности страны, целый ряд действий США основан на домыслах и догадках, которые не имеют никакого фактического основания".

Тем не менее, по его словам, конгресс США одобрил законопроект, который определяет, что компания виновна в том, в чем ее обвиняют, но при этом никто не предоставил Huawei возможности выступить в свою защиту и опровергнуть обвинения.

Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.