Huawei оспорила в американском суде внесение компании в черный список

ПЕКИН, 29 мая — РИА Новости. Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
В компании назвали ограничения "лишением общественных прав".
"Цель его предельно ясна: вытеснить Huawei с рынка США", — подчеркивается в документе.
Отмечается, что американская конституция запрещает "тиранию использования законодательства вместо суда".
В Huawei также добавили, что Вашингтон не представил доказательств угрозы безопасности от компании, и предупредили другие отрасли об аналогичных рисках.
22 мая, 08:00Huawei забанили в гугле, и это только начало
В середине мая Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает китайской компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в перечне компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
Позднее агентство Рейтер сообщило, что Google приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые общедоступны по открытой лицензии.
На прошлой неделе министерство торговли предоставило Huawei временные разрешения, для поддержки имеющихся коммуникационных сетей и предоставления программных обновлений существующим клиентам. Временные разрешения действуют до 19 августа.