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РИА Новости

Huawei оспорила в американском суде внесение компании в черный список

Вчера, 04:48
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПавильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий в Москве
Павильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 29 мая — РИА Новости. Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
В компании назвали ограничения "лишением общественных прав".

"Цель его предельно ясна: вытеснить Huawei с рынка США", — подчеркивается в документе.

Отмечается, что американская конституция запрещает "тиранию использования законодательства вместо суда".
В Huawei также добавили, что Вашингтон не представил доказательств угрозы безопасности от компании, и предупредили другие отрасли об аналогичных рисках.
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В середине мая Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает китайской компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в перечне компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
Позднее агентство Рейтер сообщило, что Google приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые общедоступны по открытой лицензии.
На прошлой неделе министерство торговли предоставило Huawei временные разрешения, для поддержки имеющихся коммуникационных сетей и предоставления программных обновлений существующим клиентам. Временные разрешения действуют до 19 августа.
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Внесение Huawei в черный список СШАHuawei TechnologiesКитайСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Хуавей написал письмо "на деревню дедушке")) Коррумпированные американские суды конечно же внимательно рассмотрят данное требование)))
29 мая, 04:56
Лиловый Шар РФ
24101112
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