Huawei оспорила в американском суде внесение компании в черный список

Павильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий в Москве

ПЕКИН, 29 мая — РИА Новости. Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.

В компании назвали ограничения "лишением общественных прав".

"Цель его предельно ясна: вытеснить Huawei с рынка США", — подчеркивается в документе.

Отмечается, что американская конституция запрещает "тиранию использования законодательства вместо суда".

В Huawei также добавили, что Вашингтон не представил доказательств угрозы безопасности от компании, и предупредили другие отрасли об аналогичных рисках.

В середине мая Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает китайской компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в перечне компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Позднее агентство Рейтер сообщило, что Google приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые общедоступны по открытой лицензии.