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РИА Новости

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Вчера, 07:32
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Для действующего главы государства это был вопрос "справедливости и достоинства", сказал Кравчук.

"Ведь мы помним, как Петр Порошенко предоставлял гражданство Саакашвили: очень быстро дал и очень быстро отнял. Я убежден, что в этом предоставлении и лишении абсолютно не было национальных интересов Украины. Здесь были личные интересы Порошенко", — сказал экс-президент в эфире телеканала "112 Украина".

По мнению Кравчука, Саакашвили вряд ли получит государственную должность на Украине, так как он должен "работать на своей земле, на своей родине".
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Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них заочно осудили, его также объявили во внутригосударственный розыск.
Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, предварительно предоставив гражданство Украины. Однако уже в ноябре 2016-го Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и ухудшил экономические показатели.
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Обещал – и вернулся
В 2017-м экс-президента Грузии лишили украинского гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные (в частности, по поводу судимости на родине). Погранслужба запретила ему въезд в страну до 2021 года.
Когда в апреле этого года стало известно, что на выборах президента Украины победил Владимир Зеленский, Саакашвили заявил о намерении вернуться. Двадцать восьмого мая Владимир Зеленский предоставил Саакашвили гражданство.
Михаил Саакашвили
28 мая, 17:31
Саакашвили вернется на Украину 29 мая
5530314926110
Леонид КравчукВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиВ мире
Популярные комментарии
Если грузин начнёт откаблучивать такие же фортеля как и раньше, то ещё не известно на сколько хватит терпелки у Зе.
29 мая, 08:50
CCicicipi
32110001
Его в окно а он в дверь ...
29 мая, 09:09
сергей гриньков
18231011
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