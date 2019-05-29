Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Для действующего главы государства это был вопрос "справедливости и достоинства", сказал Кравчук.

"Ведь мы помним, как Петр Порошенко предоставлял гражданство Саакашвили: очень быстро дал и очень быстро отнял. Я убежден, что в этом предоставлении и лишении абсолютно не было национальных интересов Украины. Здесь были личные интересы Порошенко", — сказал экс-президент в эфире телеканала "112 Украина" .

По мнению Кравчука, Саакашвили вряд ли получит государственную должность на Украине, так как он должен "работать на своей земле, на своей родине".

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них заочно осудили, его также объявили во внутригосударственный розыск.

Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, предварительно предоставив гражданство Украины. Однако уже в ноябре 2016-го Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и ухудшил экономические показатели.

В 2017-м экс-президента Грузии лишили украинского гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные (в частности, по поводу судимости на родине). Погранслужба запретила ему въезд в страну до 2021 года.