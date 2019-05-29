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РИА Новости

Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом

Вчера, 05:37
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ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Пассажиры "Боинга", приземлившегося в Иркутске из-за подозрения на техническую неисправность, отправлены в Москву резервным бортом, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Иркутск.
Ранее сообщалось, что Boeing 738 авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, экстренно приземлился в Иркутске из-за поломки высотомера. Позже перевозчик сообщил, что информация о поломке высотомера не подтвердилась.
"Все 149 пассажиров отправлены в Москву резервным бортом в 3 часа ночи (22.00 мск)", - сказал собеседник агентства.
Причину экстренной посадки он не уточнил.
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