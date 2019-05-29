Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом

ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Пассажиры "Боинга", приземлившегося в Иркутске из-за подозрения на техническую неисправность, отправлены в Москву резервным бортом, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Иркутск.

Ранее сообщалось, что Boeing 738 авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, экстренно приземлился в Иркутске из-за поломки высотомера. Позже перевозчик сообщил, что информация о поломке высотомера не подтвердилась.