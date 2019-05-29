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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года превысила сто тысяч процентов

Вчера, 05:17
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэльские боливары. Архивное фото
Венесуэльские боливары. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэльские боливары. Архивное фото
КАРАКАС, 29 мая - РИА Новости. Центральный банк Венесуэлы впервые за три года опубликовал доклад об уровне инфляции в стране, согласно его данным, в 2018 году инфляция достигла 130 060 %, а в апреле этого года был зарегистрирован показатель 33,8%.
В релизе ЦБ страны сообщается, что в январе наблюдался самый высокий рост потребительских цен в 196,6%, в феврале - 114,4%, а в марте - 34,8%. При этом в 2017 году инфляция составляла 862,6%, а в 2016 - 274%.
До этого последний доклад Центрального банка Венесуэлы публиковался в 2015 году, когда уровень накопленной годовой инфляции составлял 180,9%. С середины 2016 года данные по инфляции публиковала оппозиционная Национальная ассамблея.
Центробанк также сообщает, что ВВП страны в третьем квартале 2018 года сократился на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
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Ранее в марте депутат Национальной ассамблеи страны Хосе Герра заявил, что уровень годовой инфляции в Венесуэле с февраля 2018 по февраль 2019 года составил 2,296 миллиона процентов.
В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что ВВП Венесуэлы в 2019 году потеряет 25%, в следующем году - 10%, инфляция прогнозируется на уровне в 10 миллионов процентов в 2019 и в 2020 годах.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаЭкономика
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