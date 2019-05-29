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РИА Новости

Глава Россельхознадзора оценил риск появления африканской чумы свиней в ДФО

Вчера, 05:14
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© РИА Новости / Алексей Юшенков / Перейти в фотобанкКарантин в связи со вспышками африканской чумы свиней. Архивное фото
Карантин в связи со вспышками африканской чумы свиней. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Юшенков
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Карантин в связи со вспышками африканской чумы свиней. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая - РИА Новости. Россельхознадзор считает очень высоким риск появления африканской чумы свиней (АЧС) на Дальнем Востоке, заявил журналистам глава ведомства Сергей Данкверт.
"Риск очень высокий. И с этим ничего не сделаешь, потому что это, в том числе, через природу идет… И Китай не говорит правду... А потери, о которых говорят сегодня, на самом деле гораздо больше", - отметил он.
По мнению Данкверта, в ближайшие три года произойдет передел мясного рынка из-за этого заболевания. "Будет очень широкий всплеск проблем, в том числе в Юго-Восточной Азии, в том числе Таиланд. Они не защищены", - сказал он.
"Мы обсуждали это с аргентинской стороной в контексте того, что из-за африканской чумы будет передел всего мясного рынка, потому что тот объем мяса, который Китай будет вынужден покупать, его не может никто компенсировать. Его не компенсируешь говядиной из Аргентины, это дорого", - подчеркнул чиновник.
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Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
В начале августа 2018 года министерство сельского хозяйства Китая, крупнейшего в мире производителя свинины, сообщило о вспышке АЧС в провинции Ляонин на северо-востоке страны - это было первым случаем появления болезни в КНР. После этого несколько случаев АЧС было зарегистрировано на востоке и северо-востоке Китая. В январе Россельхознадзор сообщал, что Китай из-за АЧС уничтожил свыше 915 тысяч свиней.
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Сергей ДанквертРоссельхознадзорДальневосточный ФОРоссияПроисшествия
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