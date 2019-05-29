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РИА Новости

МЧС может наградить жителя Приморья за спасение детей из горящей квартиры

Вчера, 05:01
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. МЧС прорабатывает вопрос о награждении жителя Приморья Алексея Резниченко, который вытащил к себе в квартиру на 7 этаже через окно двух детей из загоревшейся квартиры этажом ниже, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
В понедельник спасатели сообщали, что жители дома в Фокино самостоятельно спасли двух человек из загоревшейся квартиры этажом ниже. Видео спасения опубликовал 27 мая Instagram-аккаунт dpskontrol_125rus. На нем видно, как из балконной двери на шестом этаже вырывается пламя, а через окно этой квартиры на седьмой этаж девушку вытаскивает мужчина. Авторы видео указали, что с шестого этажа парень поднял двух человек.
"Вопрос о награждении мужчины сейчас активно прорабатывается. Парень спас детей - 12-летнюю и 4-летнюю девочек", - сказал собеседник.
По его словам, сотрудники МЧС после спасения детей сразу же переговорили с молодым человеком, взяли его контакты.
"Вопрос по награждению решается, документы пришли в главное управление, будем рассматривать этот вопрос", - добавил собеседник.
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Алексей Резниченко является сотрудником ГУФСИН по Приморскому краю. В пресс-службе управления РИА Новости рассказали, что он работает младшим инспектором охраны исправительной колонии в Большом Камне.
"Когда мы узнали о таком поступке нашего сотрудника, начали готовить ходатайство в МЧС о награждении. Алексей оказался очень скромным, для него это вполне человеческий поступок. Как он сам говорит, у него в руках были маленькие человеческие жизни, и он больше ни о чем не думал. Он не думал, что совершает какой-то подвиг. Мы сами об этом узнали только сегодня из СМИ, сам Алексей никому ничего не сказал", - отметил собеседник.
Он добавил, что от ГУФСИН Алексей также будет поощрен.
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