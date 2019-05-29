В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку

ЧИТА, 29 мая — РИА Новости. В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, сообщает СК.

Его подозревают в получении взятки в восемь миллионов рублей.

По информации регионального УМВД, в 2017 году он заключил договор об участии в тендере с директором предприятия в сфере общественного питания, который также является депутатом Краснокаменского муниципального совета.

За "победу" в конкурсе гендиректор потребовал каждый месяц передавать ему 500 тысяч рублей.

Так, с начала 2018-го поставщик каждый месяц отдавал эту сумму как лично, так и через посредника, отметили в полиции. Почти за полтора года гендиректор предприятия получил восемь миллионов рублей.

В ведомстве добавили, что в тендере участвовали несколько предприятий общепита, но глава предприятия по формальным причинам не допустил других участников.

Следователь возбудил уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере", "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере", "Вымогательство взятки".

Во время обысков у одного из подозреваемых изъяли более 11 миллионов рублей, иностранную валюту, а также документы, видео- и аудиозаписи, подтверждающие противоправную деятельность.