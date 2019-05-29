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РИА Новости

В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку

Вчера, 04:33
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© ПАО "ППГХО"Генеральный директор ППГХО Александр Глотов
Генеральный директор ППГХО Александр Глотов
© ПАО "ППГХО"
ЧИТА, 29 мая — РИА Новости. В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, сообщает СК.
Его подозревают в получении взятки в восемь миллионов рублей.
По информации регионального УМВД, в 2017 году он заключил договор об участии в тендере с директором предприятия в сфере общественного питания, который также является депутатом Краснокаменского муниципального совета.
За "победу" в конкурсе гендиректор потребовал каждый месяц передавать ему 500 тысяч рублей.
Так, с начала 2018-го поставщик каждый месяц отдавал эту сумму как лично, так и через посредника, отметили в полиции. Почти за полтора года гендиректор предприятия получил восемь миллионов рублей.
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В ведомстве добавили, что в тендере участвовали несколько предприятий общепита, но глава предприятия по формальным причинам не допустил других участников.
Следователь возбудил уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере", "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере", "Вымогательство взятки".
Во время обысков у одного из подозреваемых изъяли более 11 миллионов рублей, иностранную валюту, а также документы, видео- и аудиозаписи, подтверждающие противоправную деятельность.
Подозреваемые сейчас находятся в изоляторе временного содержания.
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29 мая, 07:07
vvladimir.volosoff
2260115
Мда! За 8 лямов в тюрьму сажают) а за 2.5 миллиарда(Застройщик кинул на эти деньги 1000 семей) отпускают на суде!! Мрак!!!
29 мая, 08:07
yuriy1121
2101000
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