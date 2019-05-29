Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.

В опросе приняли участие 26,9 тысячи организаций. Рейтинг профессий составлялся на основе частоты их упоминаний респондентами.

Так, профессию продавца-кассира назвали в 980 случаях, повара — в 862. На третьем месте — педагог профессионального образования (557). Далее следуют юрист (488) и специалист по социальной работе (483).