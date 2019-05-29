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РИА Новости

Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий

Вчера, 04:01
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКассир в гипермаркете
Кассир в гипермаркете
© РИА Новости / Владимир Песня
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Кассир в гипермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
В опросе приняли участие 26,9 тысячи организаций. Рейтинг профессий составлялся на основе частоты их упоминаний респондентами.
Так, профессию продавца-кассира назвали в 980 случаях, повара — в 862. На третьем месте — педагог профессионального образования (557). Далее следуют юрист (488) и специалист по социальной работе (483).
В десятку также вошли специалист по закупкам (384), педагог дополнительного образования детей и взрослых (343), медицинская сестра (312), делопроизводитель (297) и бухгалтер (241).
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Популярные комментарии
Самые низко оплачиваемые и есть самые востребованные.
29 мая, 04:33
ppervolinen
13480804
Самые востребованные...))) Там где спереть можно больше ))) Продавец никогда не в дураках, а повар всегда сытый и сам и дом накормит )))
29 мая, 06:55
mmelnikola
181500263
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