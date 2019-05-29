СМИ: армия Хафтара передала Каиру самого опасного египетского террориста

КАИР, 29 мая - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) экстрадировала в Каир самого опасного египетского террориста Хишама Ашмауи, сообщает портал Ливийская национальная армия (ЛНА) экстрадировала в Каир самого опасного египетского террориста Хишама Ашмауи, сообщает портал Youm7 со ссылкой на свои источники в органах безопасности.

Ранее портал сообщал, что глава Службы общей разведки Египта Аббас Камель провел во вторник встречу с командующим ЛНА Халифой Хафтаром.

Военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА) в октябре минувшего года объявили о поимке в городе Дерна на востоке Ливии бывшего военнослужащего египетской армии Хишама Ашмауи, разыскиваемого в Египте из-за причастности к террористической деятельности.

Египетские СМИ называют Ашмауи самым опасным египетским террористом. Ранее проходивший службу в одном из элитных подразделений спецназа страны мужчина приобрел радикальные взгляды и присоединился к террористическим группировкам.

Ашмауи подозревается в совершении крупных терактов, в частности, в нападении на отряд сил МВД Египта в районе Эль-Вахат в октябре 2017 года, жертвами которого стали 16 солдат и офицеров.

Он также был одним из создателей террористической группировки "Бейт аль-Макдис"* на севере Синая, позже присоединившейся к "Исламскому государству"*, а также группировки "Мурабитун" в ливийской Дерне, входящей в "Аль-Каиду"*.