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РИА Новости

СМИ: армия Хафтара передала Каиру самого опасного египетского террориста

Вчера, 01:44
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© AFP 2019 / Abdullah DomaВоеннослужащие Ливийской национальной армии. Архивное фото
Военнослужащие Ливийской национальной армии. Архивное фото
© AFP 2019 / Abdullah Doma
Военнослужащие Ливийской национальной армии. Архивное фото
КАИР, 29 мая - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) экстрадировала в Каир самого опасного египетского террориста Хишама Ашмауи, сообщает портал Youm7 со ссылкой на свои источники в органах безопасности.
Ранее портал сообщал, что глава Службы общей разведки Египта Аббас Камель провел во вторник встречу с командующим ЛНА Халифой Хафтаром.
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Военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА) в октябре минувшего года объявили о поимке в городе Дерна на востоке Ливии бывшего военнослужащего египетской армии Хишама Ашмауи, разыскиваемого в Египте из-за причастности к террористической деятельности.
Египетские СМИ называют Ашмауи самым опасным египетским террористом. Ранее проходивший службу в одном из элитных подразделений спецназа страны мужчина приобрел радикальные взгляды и присоединился к террористическим группировкам.
Ашмауи подозревается в совершении крупных терактов, в частности, в нападении на отряд сил МВД Египта в районе Эль-Вахат в октябре 2017 года, жертвами которого стали 16 солдат и офицеров.
Он также был одним из создателей террористической группировки "Бейт аль-Макдис"* на севере Синая, позже присоединившейся к "Исламскому государству"*, а также группировки "Мурабитун" в ливийской Дерне, входящей в "Аль-Каиду"*.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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