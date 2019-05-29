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РИА Новости

Премьер Испании пообещал добиваться "наилучшего представительства в ЕК"

Вчера, 01:06
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Испания будет добиваться наилучшего представительства в Еврокомиссии, заявил и.о. премьера Педро Санчес после неформальной встречи глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.
"Важно, чтобы все политические силы были представлены в Европарламенте, поскольку об этом заявили граждане, чтобы они были представлены в европейских институтах. И исходя из этого, каждая страна, и Испания в том числе, будет работать, чтобы иметь наилучшее представительство в Европейской комиссии", - сказал Санчес.
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При этом он не стал называть фамилию и.о. главы МИД Испании Жозепа Борреля, который, как ранее сообщила газета El Mundo, собирается претендовать на должность председателя ЕК. На выборах 29 мая в Европарламент Боррель возглавил список Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), которая выиграла выборы и получила 20 мандатов из 54, которые есть у Испании в этом законодательном органе, став крупнейшей партией внутри группы европейских социалистов в ЕП.
Санчес, который является лидером ИСРП, также рассказал, что он и премьер Португалии Антониу Кошта, возглавляющий Соцпартию страны, будут участвовать в переговорах от социал-демократов по вопросу согласования кандидатов на важнейшие посты в ЕС – председателей Евросовета и Еврокомиссии, верховного представителя по внешней политике и безопасности - и "способствовать выборам будущего председателя Европарламента".
При этом, по его словам, надо перенести выборы главы Европейского Центробанка на июль, чтобы не смешивать это решение с политическими назначениями.
"Мы будем говорить с различными политическими силами, чтобы достичь соглашения как можно раньше", - заявил Санчес, подтвердив, что план – договориться к июньскому совету.
"Убежден, что мы придем к соглашению. Испания выступила за то, чтобы оно было паритетным", - добавил и.о. премьера.
Предварительные итоги выборов в Европарламент
27 мая, 15:19
Предварительные итоги выборов в Европарламент
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Выборы в Европарламент — 2019Педро СанчесЕврокомиссияЕвросоюзИспанияВ мире
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