Премьер Испании пообещал добиваться "наилучшего представительства в ЕК"

БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Испания будет добиваться наилучшего представительства в Еврокомиссии, заявил и.о. премьера Педро Санчес после неформальной встречи глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

"Важно, чтобы все политические силы были представлены в Европарламенте, поскольку об этом заявили граждане, чтобы они были представлены в европейских институтах. И исходя из этого, каждая страна, и Испания в том числе, будет работать, чтобы иметь наилучшее представительство в Европейской комиссии", - сказал Санчес.

При этом он не стал называть фамилию и.о. главы МИД Испании Жозепа Борреля, который, как ранее сообщила газета El Mundo , собирается претендовать на должность председателя ЕК. На выборах 29 мая в Европарламент Боррель возглавил список Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), которая выиграла выборы и получила 20 мандатов из 54, которые есть у Испании в этом законодательном органе, став крупнейшей партией внутри группы европейских социалистов в ЕП.

Санчес, который является лидером ИСРП, также рассказал, что он и премьер Португалии Антониу Кошта, возглавляющий Соцпартию страны, будут участвовать в переговорах от социал-демократов по вопросу согласования кандидатов на важнейшие посты в ЕС – председателей Евросовета и Еврокомиссии, верховного представителя по внешней политике и безопасности - и "способствовать выборам будущего председателя Европарламента".

При этом, по его словам, надо перенести выборы главы Европейского Центробанка на июль, чтобы не смешивать это решение с политическими назначениями.

"Мы будем говорить с различными политическими силами, чтобы достичь соглашения как можно раньше", - заявил Санчес, подтвердив, что план – договориться к июньскому совету.