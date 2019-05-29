Экс-глава украинского Генштаба рассказал о несостоявшейся операции в Крыму

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший начальник украинского Генштаба Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась военная операция в Крыму. Об этом сообщило Бывший начальник украинского Генштаба Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась военная операция в Крыму. Об этом сообщило УНИАН

По его словам, операцию разработали и подготовили в Генштабе. Она подразумевала переброску личного состава на территорию полуострова "для разблокирования воинских частей".

Замана рассказал, что личный состав уже посадили в самолеты, которые добрались до морского побережья континентальной Украины, после чего пилотам приказали вернуться на аэродромы базирования.

"И на этом все закончилось", — сказал экс-руководитель ведомства, добавив, что официальных документов по этому поводу не видел, однако об этом ему рассказывали должностные лица, принимавшие непосредственное участие в происходящем.

Также Замана заявил, что его уголовное преследование по обвинению в госизмене главный военный прокурор Анатолий Матиос начал по инициативе экс-президента Петра Порошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова.

Он объяснил это "личным конфликтом" и "напряженными отношениями".

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что к потере Крыма привели действия Заманы. В свою очередь, Матиос сообщал, что Замана сократил численность армии больше, чем предусматривал закон, и расформировал 70 воинских частей и соединений.