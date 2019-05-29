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РИА Новости

Экс-глава украинского Генштаба рассказал о несостоявшейся операции в Крыму

Вчера, 01:00
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПереговоры украинских военных с представителями самообороны Севастополя на территории аэродрома "Бельбек"
Переговоры украинских военных с представителями самообороны Севастополя на территории аэродрома Бельбек
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший начальник украинского Генштаба Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась военная операция в Крыму. Об этом сообщило УНИАН.
По его словам, операцию разработали и подготовили в Генштабе. Она подразумевала переброску личного состава на территорию полуострова "для разблокирования воинских частей".
Замана рассказал, что личный состав уже посадили в самолеты, которые добрались до морского побережья континентальной Украины, после чего пилотам приказали вернуться на аэродромы базирования.
"И на этом все закончилось", — сказал экс-руководитель ведомства, добавив, что официальных документов по этому поводу не видел, однако об этом ему рассказывали должностные лица, принимавшие непосредственное участие в происходящем.
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Также Замана заявил, что его уголовное преследование по обвинению в госизмене главный военный прокурор Анатолий Матиос начал по инициативе экс-президента Петра Порошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова.
Он объяснил это "личным конфликтом" и "напряженными отношениями".
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что к потере Крыма привели действия Заманы. В свою очередь, Матиос сообщал, что Замана сократил численность армии больше, чем предусматривал закон, и расформировал 70 воинских частей и соединений.
Замана покинул пост главы Генштаба в 2014 году. Его заместитель Юрий Думанский также ушел в отставку, объяснив решение тем, что "происходит втягивание военных в гражданский конфликт", что он считает недопустимым.
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Ситуация на УкраинеЮрий ЛуценкоКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А мнение крымчан Вас не интересует...?
29 мая, 03:41
Михаил Науменко
55220115
Военные в Крыму никогда бы не выполнили приказ стрелять, тем более, что части блокировало гражданское население Военныев Крыму жили и живут сейчас
29 мая, 10:51
Все будет хорошо! .
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