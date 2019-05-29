Климкин рассказал о "сломанной логике" России из-за решения трибунала ООН

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в твиттере, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву нарушило планы России.
Он считает, что Москва якобы планировала использовать украинских моряков в качестве "разменной монеты".
"Решение в Гамбурге сломало российскую логику, по которой они хотели использовать наших ребят как разменную монету, сыграв на политической конъюнктуре. Теперь вместе с друзьями и партнерами превратим символическую победу в практические рычаги. И обязательно вернем моряков домой", — написал Климкин.
На прошлой неделе Международный трибунал по морскому праву потребовал от Москвы освободить украинские корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом прекращения уголовного дела против них он не требует. Москва и Киев обязаны представить отчеты не позднее 25 июня.
25 мая, 18:17Климкин заявил о "победе" над Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Москвой решения трибунала может привести к разблокированию двусторонних переговоров. Российский МИД со своей стороны отметил, что Конвенция ООН по морскому праву в этом случае применяться не может, а у Гамбургского трибунала нет юрисдикции рассматривать этот инцидент. Россия продолжит последовательно отстаивать свою позицию, подчеркнули в дипломатическом ведомстве.
Российские пограничники задержали украинские корабли 25 ноября прошлого года, после того как они нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. На борту кораблей были 22 моряка и двое сотрудников СБУ, всех их арестовали по обвинению в незаконном пересечении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Зеленский.