Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T00:51Z
https://ria.ru/20190529/1555045457.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152166/01/1521660134_0:83:3151:1855_1036x0_80_0_0_626b9651117acd3cd3035392b4997727.jpg
РИА Новости

Климкин рассказал о "сломанной логике" России из-за решения трибунала ООН

Вчера, 00:51
25951
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в твиттере, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву нарушило планы России.
Он считает, что Москва якобы планировала использовать украинских моряков в качестве "разменной монеты".

"Решение в Гамбурге сломало российскую логику, по которой они хотели использовать наших ребят как разменную монету, сыграв на политической конъюнктуре. Теперь вместе с друзьями и партнерами превратим символическую победу в практические рычаги. И обязательно вернем моряков домой", — написал Климкин.

На прошлой неделе Международный трибунал по морскому праву потребовал от Москвы освободить украинские корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом прекращения уголовного дела против них он не требует. Москва и Киев обязаны представить отчеты не позднее 25 июня.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
25 мая, 18:17
Климкин заявил о "победе" над Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Москвой решения трибунала может привести к разблокированию двусторонних переговоров. Российский МИД со своей стороны отметил, что Конвенция ООН по морскому праву в этом случае применяться не может, а у Гамбургского трибунала нет юрисдикции рассматривать этот инцидент. Россия продолжит последовательно отстаивать свою позицию, подчеркнули в дипломатическом ведомстве.
Российские пограничники задержали украинские корабли 25 ноября прошлого года, после того как они нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. На борту кораблей были 22 моряка и двое сотрудников СБУ, всех их арестовали по обвинению в незаконном пересечении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Зеленский.
1526825850
Ситуация на УкраинеПавел КлимкинООНРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Какой же он жалкий.
29 мая, 01:23
PAPoehavshyi Absol'utno
5430000
"Казус Чугункина" впору включать в учебники по психиатрии.
29 мая, 05:39
ЕЕлена
1140000
Рекомендуем
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Польский политик призвал Качиньского ответить за оскорбления в адрес России
РИА
Новости
Переговоры украинских военных с представителями самообороны Севастополя на территории аэродрома Бельбек
Экс-глава украинского Генштаба рассказал о несостоявшейся операции в Крыму
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал условие созыва встречи в "нормандском формате"
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Празднование Дня Вышиванки во Львове, Украина
Большинство украинцев признаны негодными
Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной раде в Киеве
Не нужно просить "дать Зеленскому время". Времени для Украины больше нет
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий
В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
Заправочная станция компании Укрнафта
Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России
Монумент Независимости Украины в Киеве
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Задержанные в Закарпатье граждане Бангладеш
Рассчитывавшие попасть во Францию мигранты оказались на Украине
На Петербургском международном экономическом форуме 2018
Россия исправляет ошибку СССР
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
В Косово потребуют отозвать иммунитет у раненого российского сотрудника ООН
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
СМИ узнали личность "россиянки" из скандального видео со Штрахе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:48США готовы ввести санкции против европейского механизма расчетов с Ираном
16:46В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель
16:44Россия внесет большой вклад в развитие мира и "покоя ума" - Далай-лама
16:43Трамп пообещал объявить "кардинальные меры" на границе с Мексикой
16:43Временный канцлер Австрии Бирляйн назвала вице-канцлера и главу МИД
16:42Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе объяснил мотивы своих действий
16:40В Индии привели к присяге новое правительство во главе с Моди
16:40Ученые из МФТИ превратили кинескоп телевизора в "вечную" лампочку
16:40Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам
16:39СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин рассказал, кто станет "властелином мира"
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
Лента новостейМолния