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РИА Новости

России следует посылать больше миротворцев в ООН, считают эксперты

Вчера, 00:45
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту в Приднестровье. Архивное фото
Российский миротворец на блокпосту в Приднестровье. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Российский миротворец на блокпосту в Приднестровье. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций в среду будет отмечаться уже в семнадцатый раз. Российское участие в миротворческих миссиях не самое обширное, но и не самое ограниченное. О том, чем миротворцы отличаются от простых военнослужащих, как создаются многонациональные миссии ООН и как участие в таких операциях может повысить престиж России, рассказали РИА Новости эксперты-миротворцы.
Как рассказал РИА Новости президент Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН Сергей Лавров, миротворцы могут быть либо военными наблюдателями, то есть военными дипломатами, либо гражданскими полицейскими, которые помогают восстанавливать порядок после проведения миротворческой операции, либо солдатами и офицерами армий стран-участниц ООН, которых направляют в состав миротворческих сил Организации.
"В Организации Объединенных Наций своих миротворческих сил нет. Поэтому когда Совет Безопасности ООН принимает решение об учреждении миссии, он объявляет что-то вроде тендера, обращается к странам-участницам ООН с тем, чтобы они выделили свои вооруженные силы в состав миротворческих сил ООН. Таким образом, в течение полугода учреждается миссия, в которую входят международные миротворческие силы", - пояснил Лавров.
Президент организации ветеранов добавил при этом, что миротворцы проводят два типа операций – по поддержанию мира и по принуждению к миру. Во время первых контингенту ООН можно иметь при себе лишь стрелковое оружие, но нельзя "применять его направо и налево". Оружием можно пользоваться только для защиты гражданского населения и в целях самообороны. В случае операции по принуждению к миру можно применять и тяжелое вооружение, но для того, чтобы начать такую миссию, нужен особый мандат ООН. Лавров отметил, что миротворческие операции по принуждению так никогда и не проводились (российская операция в осетино-грузинском конфликте не в счет, так как не было мандата ООН и многонационального контингента).
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Сколько было российских миротворцев

Впервые Советский Союз принял участие в миротворческой миссии ООН в 1973 году. Тогда 36 военных наблюдателей отправились в составе Органа ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия в Палестину. Первая группа гражданских полицейских была отправлена только в 1992 году, когда начался конфликт в Югославии.
Как рассказал РИА Новости директор Музея миротворческих операций в Солнечногорске Валерий Гергель, с тех пор российский контингент в ООН рос примерно до начала XXI века, после чего начал снижаться. Сейчас россияне в миротворческом контингенте ООН вновь представлены лишь военными наблюдателями и гражданскими полицейскими.
"По некоторым оценкам, за период с 1973 по 2014 год в Советском Союзе и России было подготовлено в общей сложности около 4 тысяч миротворцев, в том числе более 2,5 тысячи миротворцев-военнослужащих. Многие из них были направлены в миссии ООН, действовавшие в рассматриваемый период, помогая урегулировать затянувшиеся конфликты и принося с собой мир и стабильность", - говорится на сайте музея.
Сейчас, по словам президента организации ветеранов Лаврова, в мире проводятся 14 операций по поддержанию мира, в которых участвуют 88 тысяч военнослужащих и полицейских из 124 государств-членов ООН. По данным на апрель 2019 года, от России лишь в восемь из 14 миссий направлены 74 миротворца - 33 полицейских (из них 8 женщин), 34 военных наблюдателя (4 женщины) и семь офицеров штаба.
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Нужно больше миротворцев

Таким образом, Россия занимает восьмое место по количеству военных наблюдателей и 69-е место по количеству поставляемых контингентов. Такие показатели являются следствием того, что с 2012 года РФ не посылала в ООН миротворческие силы (в 2012 году была отправлена последняя российская вертолетная группа). Лавров считает, что России следовало бы посылать больше миротворцев в ООН.
"Мало того, что мы посылаем наших военных наблюдателей и наших полицейских, мы обязательно должны посылать свои миротворческие силы. Тем более что у нас есть 15 бригада (15 отдельная гвардейская мотострелковая Берлинская Краснознаменная ордена Кутузова бригада), которая составляет костяк миротворческих сил России", - сказал эксперт.
"С увеличением участия России в структурах ООН повышается доля вероятности того, что Россия сможет влиять на принятие решения по каким-то горячим точкам и по мироустройству в целом. Чем больше людей представляют Россию в Организации Объединенных Наций, тем для России только лучше, как и для всего мира", - объяснил Лавров, отметив, что "со стороны ООН есть постоянные предложения" по участию России в операциях ООН.
Снижение российского контингента может иметь, в том числе, и прагматические причины. Как объяснил Гергель, Минобороны РФ практически за свой счет посылает миротворцев в ООН, а деньги, которые платит ООН, идут потом в федеральный бюджет. Немалую роль играет, по его словам, и разрозненность школ по подготовке. Минобороны готовит своих миротворцев в общевойсковой академии Вооруженных сил России в городе Наро-Фоминск, а МВД обучает их во Всероссийском институте повышения квалификации в Домодедово. В это же время, как указал Гергель, у Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и Исландии один общий центр подготовки.
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