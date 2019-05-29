В РПЦ обеспокоены состоянием храмов в деревнях

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Состояние храмов в деревнях и поселках городского типа вызывает обеспокоенность в Русской православной церкви, но вряд ли можно найти быстрое решение этой проблемы, заявил во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"Я не думаю, что из этой проблемы можно найти быстрый выход. Эта проблема есть, эта проблема церкви видна: и конкретно в епархиях, и в целом – во всей церкви. Храмы в деревнях и поселках городского типа – это, конечно, наша общая боль. Их состояние вызывает большую обеспокоенность", – сказал он.

По мнению священника, только на местах можно решить задачу восстановления или строительства храма, так как каждый храм – отдельная история.

"Храмы строятся точечно. Есть потребность построить храм в определенном месте. Есть люди, которые готовы в этом финансово участвовать. Вся эта история - компактная", - объяснил Волков.

По словам пресс-секретаря патриарха, в деревнях храмы консервируются или обновляются, если невозможна полноценная реновация.