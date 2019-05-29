Шойгу прибыл с рабочим визитом в Японию

ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом Японию, где примет участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в формате "2+2", а также проведет двусторонние переговоры с министром обороны страны Такэси Ивая.
"В повестку дня российско-японского диалога включены вопросы глобальной и региональной безопасности, военно-политической обстановки в регионе", - сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.
Также будут обсуждены "состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной области", сказала Марковская.
© Фото : Минобороны России/ Vadim SavitskyМинистр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019
© Фото : Минобороны России/ Vadim Savitsky
Министр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019