Шойгу прибыл с рабочим визитом в Японию

ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом Японию, где примет участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в формате "2+2", а также проведет двусторонние переговоры с министром обороны страны Такэси Ивая.