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РИА Новости

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Японию

Вчера, 00:39
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу, прибывший с рабочим визитом в Японию. 30 мая 2019
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, прибывший с рабочим визитом в Японию. 30 мая 2019
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, прибывший с рабочим визитом в Японию. 30 мая 2019
ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом Японию, где примет участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в формате "2+2", а также проведет двусторонние переговоры с министром обороны страны Такэси Ивая.
"В повестку дня российско-японского диалога включены вопросы глобальной и региональной безопасности, военно-политической обстановки в регионе", - сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.
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Также будут обсуждены "состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной области", сказала Марковская.
© Фото : Минобороны России/ Vadim SavitskyМинистр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019
Министр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019
© Фото : Минобороны России/ Vadim Savitsky
Министр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019
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Сергей ШойгуЯпонияРоссияВ мире
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