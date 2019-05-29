"Я предатель": в Сети гадают из-за высказывания генпрокурора Украины

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко неоднозначно ответил на вопрос журналиста Сергея Щербины в Facebook про экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Генпрокурора спросили, не изменилась ли его позиция по вопросу "получения Саакашвили денег у бизнесмена Сергея Курченко" и остались ли в силе обвинения в "содействии преступной группировке".
"Нет. Предатель", — ответил Луценко.
Другие пользователи соцсети задались вопросом, не себя ли генпрокурор обвинил в предательстве.
"Юрий Луценко, может быть, вы хотели написать: "Я предатель"?" — поинтересовался Брыскин Александр.
"Это Луценко про себя, ведь количество преданных им невозможно и сосчитать!" — написала Алла Темченко.
"Юрий Луценко, вы букву Я пропустили", — добавил Паша Петриченко.
"Юрій Луценко, вы сегодня необычайно самокритичны", — сыронизировал Андрей Третьяк.
"Нет. Предатель. Так Юрий Луценко описал свою политическую карьеру", — пошутил Рома Пробоив.
В конце прошлого года генпрокурор заявил, что Саакашвили не подозревают в попытке организации госпереворота за деньги украинского бизнесмена Сергея Курченко, однако, по словам Луценко, политика подозревают в содействии "преступной группировки Курченко — Януковича".
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С осени 2017 года Саакашвили начал организовывать марши сторонников в Киеве с требованием импичмента Петра Порошенко, занимавшего тогда должность президента. Против него было возбуждено уголовное дело "за содействие участникам преступных организаций". По версии Генпрокуратуры, организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Украины Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и были направлены на свержение власти.
В начале декабря того же года Саакашвили был задержан украинскими спецслужбами в арендованной квартире в Киеве, однако сторонники отбили политика у правоохранителей. Позже Саакашвили задержали повторно, однако суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте, и политик через несколько дней вышел на свободу. Он продолжил устраивать митинги против Порошенко, пока в феврале 2018 года украинские власти не выслали его обратно в Польшу.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, но она так и не была рассмотрена. Новый президент Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул Саакашвили гражданство Украины. Саакашвили сообщил, что прилетит в Киев в среду вечером.