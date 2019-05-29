"Я предатель": в Сети гадают из-за высказывания генпрокурора Украины

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко неоднозначно ответил на вопрос журналиста Сергея Щербины в Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко неоднозначно ответил на вопрос журналиста Сергея Щербины в Facebook про экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Генпрокурора спросили, не изменилась ли его позиция по вопросу "получения Саакашвили денег у бизнесмена Сергея Курченко" и остались ли в силе обвинения в "содействии преступной группировке".

"Нет. Предатель", — ответил Луценко.

Другие пользователи соцсети задались вопросом, не себя ли генпрокурор обвинил в предательстве.

Брыскин Александр . "Юрий Луценко, может быть, вы хотели написать: "Я предатель"?" — поинтересовался

"Это Луценко про себя, ведь количество преданных им невозможно и сосчитать!" — написала Алла Темченко

"Нет. Предатель. Так Юрий Луценко описал свою политическую карьеру", — пошутил Рома Пробоив

В конце прошлого года генпрокурор заявил, что Саакашвили не подозревают в попытке организации госпереворота за деньги украинского бизнесмена Сергея Курченко, однако, по словам Луценко, политика подозревают в содействии "преступной группировки Курченко — Януковича".

С осени 2017 года Саакашвили начал организовывать марши сторонников в Киеве с требованием импичмента Петра Порошенко, занимавшего тогда должность президента. Против него было возбуждено уголовное дело "за содействие участникам преступных организаций". По версии Генпрокуратуры, организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Украины Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и были направлены на свержение власти.

В начале декабря того же года Саакашвили был задержан украинскими спецслужбами в арендованной квартире в Киеве, однако сторонники отбили политика у правоохранителей. Позже Саакашвили задержали повторно, однако суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте, и политик через несколько дней вышел на свободу. Он продолжил устраивать митинги против Порошенко, пока в феврале 2018 года украинские власти не выслали его обратно в Польшу.