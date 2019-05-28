Нарышкин назвал направления сотрудничества СВР и РАН

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ и Российская академия наук могут сотрудничать по ряду направлений, в том числе по оценке современной зарубежной научно-технической информации, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
"Взаимодействие Российской академии наук со Службой внешней разведки России возможно, к примеру, по таким направлениям, как анализ и прогнозирование развития ситуации в тех или иных регионах мира, в том числе в так называемых "горячих точках". Или же еще одно направление - такое, как оценка современной зарубежной научно-технической информации", - сказал Нарышкин, выступая во вторник на заседании президиума РАН.
Самым ярким примером сотрудничества отечественной разведки и академической науки считается работа по созданию советской атомной бомбы. Отправной точкой в начале работ внешней разведки по этой теме стал анализ публикационной активности западных ученых в области физики атомного ядра.
Одним из приоритетов работы СВР является научно-техническая разведка — получение данных о зарубежных научно-технических достижениях с приоритетом в сфере осуществления контроля за деятельностью иностранных государств в разработке принципиально новых видов оружия, для поддержания на современном уровне российской научно-технической мысли, обоснованного выделения наиболее многообещающих направлений разработок и программ национальных научно-исследовательских центров, повышения технологической оснащенности промышленности и другое.