Меркель назвала сообщения СМИ о ее претензиях к преемнице "ерундой"

БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала "ерундой" информацию СМИ о ее недовольстве главой Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в связи с недостаточно высокими результатами партии на выборах в Европарламент.

"Хочу сразу ответить: это ерунда", - сказала Меркель, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Канцлер добавила, что "за долгие годы политической деятельности никогда не занималась предметно ерундой" и не собирается делать это в связи с данной ситуацией.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Меркель разочаровалась в своей преемнице на посту лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, претендующей на кресло канцлера. По данным агентства, популярность Крамп-Карренбауэр снизилась, она вызвала негативную реакцию у соратников провалившейся попыткой ускорить уход Меркель с поста канцлера, христианские демократы получили худший результат на общефедеральных выборах в минувшее воскресенье. Меркель считает, что Крамп-Карренбауэр может в будущем не справиться с работой канцлера, и более чем когда-либо склоняется к тому, чтобы остаться на посту канцлера вплоть до окончания срока в 2021 году.

Рейтинг популярности Крамп-Карренбауэр опустился до 36%, согласно опросу телеканала ARD от 2 мая. Это самый низкий показатель с тех пор, как она стала лидером партии. Меркель в рейтинге популярности опережает Крамп-Карренбауэр почти на 20%. Она остается единственным политиком ФРГ, чья популярность в конце мая превысила 50%.