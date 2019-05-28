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РИА Новости

Меркель назвала сообщения СМИ о ее претензиях к преемнице "ерундой"

Вчера, 23:36
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала "ерундой" информацию СМИ о ее недовольстве главой Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в связи с недостаточно высокими результатами партии на выборах в Европарламент.
"Хочу сразу ответить: это ерунда", - сказала Меркель, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
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Канцлер добавила, что "за долгие годы политической деятельности никогда не занималась предметно ерундой" и не собирается делать это в связи с данной ситуацией.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Меркель разочаровалась в своей преемнице на посту лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, претендующей на кресло канцлера. По данным агентства, популярность Крамп-Карренбауэр снизилась, она вызвала негативную реакцию у соратников провалившейся попыткой ускорить уход Меркель с поста канцлера, христианские демократы получили худший результат на общефедеральных выборах в минувшее воскресенье. Меркель считает, что Крамп-Карренбауэр может в будущем не справиться с работой канцлера, и более чем когда-либо склоняется к тому, чтобы остаться на посту канцлера вплоть до окончания срока в 2021 году.
Рейтинг популярности Крамп-Карренбауэр опустился до 36%, согласно опросу телеканала ARD от 2 мая. Это самый низкий показатель с тех пор, как она стала лидером партии. Меркель в рейтинге популярности опережает Крамп-Карренбауэр почти на 20%. Она остается единственным политиком ФРГ, чья популярность в конце мая превысила 50%.
Крамп-Карренбауэр в декабре прошлого года была избрана председателем ХДС на съезде партии в Гамбурге. Ранее Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост председателя ХДС, она также не намерена вновь становиться канцлером в 2021 году.
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ХДС/ХССАнгела МеркельГерманияВ мире
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