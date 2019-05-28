Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T16:10Z
https://ria.ru/20190528/1555022977.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154786/46/1547864651_0:77:2930:1725_1036x0_80_0_0_5fe22eb798532182948e7672b64c2b73.jpg
РИА Новости

Меркель разочаровалась в преемнице, сообщили СМИ

Вчера, 16:10
5014
© Kai Pfaffenbach Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер Германии Ангела Меркель
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер Германии Ангела Меркель
© Kai Pfaffenbach
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель разочаровалась в своей преемнице на посту лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, претендующей на роль канцлера после ухода Меркель, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
По данным агентства, со времени вступления в должность лидера ХДС в декабре популярность Крамп-Карренбауэр снизилась, она рассердила партию провалившейся попыткой ускорить уход Меркель, и христианские демократы получили худший результат на национальных выборах в минувшее воскресенье. Это привело Меркель к мысли, что Крамп-Карренбауэр может в будущем не справиться с работой канцлера, пишет агентство.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
18 мая, 21:05
Меркель призвала бороться с популистскими движениями в Европе
Как отмечают источники, на фоне неудач преемницы Меркель более чем когда-либо склоняется к тому, чтобы остаться на посту канцлера до окончания своего срока в 2021 году.
Рейтинг одобрения Крамп-Карренбауэр опустился до 36%, согласно опросу телеканала ARD от 2 мая. Это самый низкий показатель с тех пор, как она стала лидером партии. Меркель в рейтинге популярности опережает Крамп-Карренбауэр почти на 20%.
Крамп-Карренбауэр в декабре прошлого года была избрана председателем ХДС вместо Меркель на съезде партии в Гамбурге. Ранее Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост председателя ХДС, она также не намерена вновь становиться канцлером в 2021 году.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского совета в Брюсселе. 13 декабря 2018
17 мая, 16:55
Туда ей и дорога… Ангеле Меркель подыскали теплое местечкоОна, правда, обещала оставаться канцлером ФРГ до 2021 года, но, кажется, что на нее не обидятся, если она не сдержит слово. Ведь всем от этого только лучше станет. Немцам – точно.
22292104
Обсудить 1
Ангела МеркельГерманияВ мире
Рекомендуем
Александр Данилюк
Зеленский назначил секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины
РИА
Новости
Фернандо Вальдеррама Пареха
Посла Испании вызвали в МИД России
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
В Косово освободили раненого российского сотрудника миссии ООН
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова пошутила о возвращении Саакашвили украинского гражданства
Лента
новостей
Рамуш Харадинай
Власти Косово прокомментировали задержание россиянина
Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
СМИ узнали личность "россиянки" из скандального видео со Штрахе
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
В Испании отреагировали на вызов посла в российский МИД
Михаил Саакашвили в Киевском апелляционном административном суде. 5 февраля 2018
Саакашвили прокомментировал получение украинского гражданства
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
Конкурс Евровидение-2019 в Израиле
Литва потребовала признать ошибку при голосовании на Евровидении
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Польский политик призвал Качиньского ответить за оскорбления в адрес России
Фигуры человека флоресского, Homo sapiens и неандертальца
Человечество встало на ноги благодаря взрыву сверхновой, заявляют ученые
Хашим Тачи
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:44В Канаде потерпел крушение легкомоторный самолет
07:40США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35, сообщают СМИ
07:33СМИ: Таиланд планирует внести суп Том Ям в список мирового наследия ЮНЕСКО
07:32Экс-президент Украины объяснил, зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство
07:29Утверждена новая редакция положения об экспертном совете при правительстве
07:24В Новосибирской области проведут проверки после гибели девочки на стройке
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
Лента новостейМолния