Меркель разочаровалась в преемнице, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель разочаровалась в своей преемнице на посту лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, претендующей на роль канцлера после ухода Меркель, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
По данным агентства, со времени вступления в должность лидера ХДС в декабре популярность Крамп-Карренбауэр снизилась, она рассердила партию провалившейся попыткой ускорить уход Меркель, и христианские демократы получили худший результат на национальных выборах в минувшее воскресенье. Это привело Меркель к мысли, что Крамп-Карренбауэр может в будущем не справиться с работой канцлера, пишет агентство.
Как отмечают источники, на фоне неудач преемницы Меркель более чем когда-либо склоняется к тому, чтобы остаться на посту канцлера до окончания своего срока в 2021 году.
Рейтинг одобрения Крамп-Карренбауэр опустился до 36%, согласно опросу телеканала ARD от 2 мая. Это самый низкий показатель с тех пор, как она стала лидером партии. Меркель в рейтинге популярности опережает Крамп-Карренбауэр почти на 20%.
Крамп-Карренбауэр в декабре прошлого года была избрана председателем ХДС вместо Меркель на съезде партии в Гамбурге. Ранее Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост председателя ХДС, она также не намерена вновь становиться канцлером в 2021 году.