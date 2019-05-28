Меркель разочаровалась в преемнице, сообщили СМИ

Туда ей и дорога… Ангеле Меркель подыскали теплое местечко Она, правда, обещала оставаться канцлером ФРГ до 2021 года, но, кажется, что на нее не обидятся, если она не сдержит слово. Ведь всем от этого только лучше станет. Немцам – точно.