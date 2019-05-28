Медведчук рассказал, с кем может объединиться "Оппозиционная платформа"

"Мы не восстановим экономику, мы не продвинемся вперед в вопросах нашей социальной защиты, мы не создадим новых рабочих мест, пока в нашей стране будут боевые действия, пока она инвестиционно выглядит неприемлемой для бизнеса и для инвестиций, и здесь во главе угла – это боевые действия. Это наш вывод и это наша стратегическая задача, и здесь мы готовы объединяться на этой платформе", – сказал Медведчук.