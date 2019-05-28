Медведчук рассказал, с кем может объединиться "Оппозиционная платформа"

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" будет объединяться с другими политическими силами в случае победы на парламентских выборах лишь на идеологических принципах, которые отстаивает, заявил председатель политсовета Виктор Медведчук.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
"Я еще раз хочу акцентировать внимание, что мы можем объединяться уже после того, когда и если мы выиграем выборы и придем в парламент. И только на той идеологической платформе, которая является нашей платформой, которую мы признали и которую мы отстаиваем", – сказал Медведчук во вторник в эфире телеканала "112. Украина".
Первым пунктом для ведения переговоров об объединении с другими партиями Медведчук назвал мир в Донбассе через прямой диалог с Донецком, Луганском, Москвой, через выполнение минских соглашений и реализацию мирного плана-концепции.
"Мы не восстановим экономику, мы не продвинемся вперед в вопросах нашей социальной защиты, мы не создадим новых рабочих мест, пока в нашей стране будут боевые действия, пока она инвестиционно выглядит неприемлемой для бизнеса и для инвестиций, и здесь во главе угла – это боевые действия. Это наш вывод и это наша стратегическая задача, и здесь мы готовы объединяться на этой платформе", – сказал Медведчук.