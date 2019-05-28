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РИА Новости

"Оппозиционная платформа" проголосует за отставку Гройсмана

Вчера, 22:38
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Гройсман
Владимир Гройсман
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Гройсман. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Наталия Королевская заявила, что члены партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" будут голосовать за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.
"В Украине показали непрофессиональную и жесткую политику за последние пять лет, а особенно за эти три года, при Гройсмане. Мы слышали его заявление о том, что если не примут пенсионную реформу он уйдет в отставку. Но ничего не было. Вот такая несправедливость, когда те, кто богател, богатели при его правительстве и забирали деньги у самых незащищенных людей. Именно поэтому мы будем голосовать за его отставку. Мы считаем, что чем быстрее уйдет все это правительство вместе с Супрун (Ульяной, и.о. министра здравоохранения Украины - ред.) и (министром социальной политики Украины Андреем - ред.) Ревой, тем лучше", - сказала Королевская в эфире украинского телеканала NewsOne во вторник.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины
Вчера, 11:50
Депутат Рады призвал Гройсмана покаяться вместо отчета о проделанной работе
Ранее Гройсман заявил, что подает заявление об отставке. Согласно закону, оно должно быть рассмотрено Верховной радой в течение десяти дней. Отставку премьера принимает Рада, что влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство, чью отставку принял парламент, продолжает выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что распускает Верховную раду, и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.
Владимир Гройсман
27 мая, 13:05
"Перетянуть одеяло". Политолог оценил шансы Гройсмана на выборах в РадуПодавший в отставку украинский премьер Владимир Гройсман отказался объединяться с экс-президентом Петром Порошенко на предстоящих парламентских выборах. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов, небольшие шансы на выборах у Гройсмана есть.
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