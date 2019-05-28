"Оппозиционная платформа" проголосует за отставку Гройсмана

"Перетянуть одеяло". Политолог оценил шансы Гройсмана на выборах в Раду Подавший в отставку украинский премьер Владимир Гройсман отказался объединяться с экс-президентом Петром Порошенко на предстоящих парламентских выборах. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов, небольшие шансы на выборах у Гройсмана есть.