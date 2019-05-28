Экс-пресс-секретарь Порошенко опроверг данные об исчезновении серверов СНБО

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была арендована, после смены власти она возвращена владельцу, секретной информации на ней не было, сообщил бывший пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Петра Порошенко и, соответственно, возвращена арендодателю. Никакой конфиденциальной информации на серверах не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только online. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой", - написал Цеголко во вторник в Facebook

Он уточнил, что в СНБО "есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами".