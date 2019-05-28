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РИА Новости

Экс-пресс-секретарь Порошенко опроверг данные об исчезновении серверов СНБО

Вчера, 22:07
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КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была арендована, после смены власти она возвращена владельцу, секретной информации на ней не было, сообщил бывший пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко.
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"Вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Петра Порошенко и, соответственно, возвращена арендодателю. Никакой конфиденциальной информации на серверах не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только online. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой", - написал Цеголко во вторник в Facebook.
Он уточнил, что в СНБО "есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами".
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отметил, что Данилюк не пояснил, где происходила съемка. "Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях администрации президента Украины (улица Банковая). Главный ситуационный центр СНБО... и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме", - написал Турчинов в Facebook.
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