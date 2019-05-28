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РИА Новости

В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией

Вчера, 21:28
18004
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлександр Данилюк
Александр Данилюк
© РИА Новости / Стрингер
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Александр Данилюк. Архивное фото
КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем СНБО.
"Месяц назад она (ситуационная комната СНБО - ред.) выглядела абсолютно по-другому, на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам… Как видите, все было снято во время смены власти… остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний... Серверы находились в этой комнате, как вы видите, здесь сейчас пусто, сервера были вывезены", - заявил Данилюк в видеообращении в Facebook.
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Ситуация на УкраинеАлександр ДанилюкСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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