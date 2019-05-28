Подросток, напавший на ученицу в Вольске, состоял на внутришкольном учете

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Подросток, который во вторник в школе города Вольска Саратовской области ударил топором ученицу, состоял на внутришкольном учете, а его семья находилась на учете как находящаяся в социально опасном положении, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Ранее СУСК сообщило, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник поднялся на второй этаж здания, бросил в класс, где были ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. В отношении подростка завели уголовное дело, дома у него провели обыски, а его самого допрашивают следователи.

"Подросток в начале этого года был поставлен на внутришкольный учет, и семья была поставлена тоже на учет как находящаяся в социально опасном положении. Мать работает, подросток ходил всегда аккуратным, но был достаточно агрессивным. Отец у него умер лет шесть назад. У подростка были друзья, он общался с ребятами. Круг общения у него был", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, подросток с матерью жили в квартире с родственниками, официально в квартире находились четыре человека. Загородняя уточнила, что школьник был единственным ребенком у матери.

Как сообщил РИА Новости источник в органах власти, подросток очень плохо учился, с первого класса у него были "тройки" и не было любимых предметов. "Со взрослыми мог вести себя некорректно, на замечания не реагировать, допускал хамское отношение к учителям. Недостатки не старался исправлять, стараясь, наоборот, найти оправдание своим поступкам", - сказал собеседник агентства.

Она рассказала, что подросток был переведен месяц назад на домашнее обучение.